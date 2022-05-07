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利差交易 新台幣、韓元取代日圓成為新寵

編譯林奇賢／綜合外電
如今愈來愈多交易員青睞用新台幣、韓元、以及謝克爾等貨幣來進行利差交易。路透
如今愈來愈多交易員青睞用新台幣、韓元、以及謝克爾等貨幣來進行利差交易。路透

選擇用於利差交易（carry trade）的融資貨幣時，投資人愈來愈能跳脫傳統做法。他們捨棄美元、歐元、甚至日圓，轉而青睞使用新台幣、韓元、以及以色列貨幣謝克爾。

彭博資訊引述高盛集團、加拿大皇家銀行（RBC）資本市場的看法指出，對新興市場的利差交易者來說，使用新台幣、韓元等低利率的亞洲貨幣當作融資來源的吸引力與日俱增。SPI資產管理公司也認為，新台幣是不錯的選擇。法國巴黎資產管理公司則青睞謝克爾。

如今出現如此轉變，是因為聯準會（Fed）展現鷹派立場，將美元融資成本推升至2020年3月以來最高，歐元則因為俄烏戰爭加劇震盪；至於日圓匯價儘管崩跌，卻沒有因此成為利差交易的融資首選，反倒是其他隱含利率較低、震盪幅度不大的幾個亞洲貨幣，成為更吸引投資人進行利差交易的選項，所謂利差交易，就是先借入這些貨幣，再買進利息較高的貨幣，來賺取利息上的價差。

彭博行業研究（BI）分析師說：「從利差交易的觀點來看，新台幣和韓元可能優於人民幣，基於他們相對美元的利息較低。」境外人民幣3個月隱含利率可望達到2.9%，相形之下，韓元為0.7%，新台幣為負1.3%。

RBC亞洲貨幣策略部門主管Alvin T. Tan另指出，投資人也應該將新加坡幣納入考量。他會使用新加坡幣和韓元來買高利息的亞洲貨幣，例如印度盧比和印尼盾。

貨幣 融資 投資

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