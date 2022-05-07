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德砸31億美元 擴大進口液化天然氣

編譯陳家齊／綜合報導
為降低對俄國能源的依賴，德國政府5日決議擴大進口液化天然氣（LNG）。（歐新社）
為降低對俄國能源的依賴，德國政府5日決議擴大進口液化天然氣（LNG）。（歐新社）

為降低對俄國能源的依賴，德國政府5日決議擴大進口液化天然氣（LNG），卻可能使今年冬季歐洲與亞洲爭搶天然氣的競爭更加激烈，德國出面積極搶氣，將使印度等較貧窮國家承受天然氣價格飆漲的壓力。

德國5日表示，已決定投入29.4億歐元（約31.2億美元），承租四座浮動式天然氣接收站（FSRU），將以此接收船運的LNG，這筆預算預料很快將獲國會通過。第一座將設在德國北方下薩克森邦的威廉港（Wilhelmshaven），預計今年底開始運作，接受量可達75億立方公尺（7.5 bcm），相當於德國全年需求量的8.5%。其餘的三座將陸續啟用，各將有至少5bcm的接收量。

浮動式天然氣接收站是德國加速擺脫倚賴俄國天然氣的戰略重點，德國之後也將規劃建設永久式的液態天然氣接收港，長期淘汰俄方的天然氣，德國表示，有望在2024年夏季開始全面棄用俄國天然氣，擺脫俄國的「天然氣敲詐」。目前，德國冬季取暖時有三分之一的天然氣仰賴俄國進口。

Aurora能源研究公司分析師柯尼斯說，他相信2022年底、2023年初設置好足夠的天然氣接收站，是可以達成的目標，但問題卡在LNG貨源。

德國已經積極向挪威、卡達等國尋求增加供應量，但是柯尼斯指出，目前全球LNG供應能力有限，增產幅度很小，德國積極搶氣必定將使LNG價格大幅上漲。

德國總理蕭茲5日也說，德國將協助其他東歐國家擺脫倚賴俄國進口的天然氣，幫助缺乏直接接收LNG港口的內陸國家，輸送進口天然氣。

捷克可能利用德國的管線從德國口岸輸入LNG。

德國 天然氣 俄國

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