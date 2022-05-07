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愛迪達UA今年獲利不妙

編譯黃淑玲、陳家齊／綜合報導
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

俄烏戰爭與中國防疫封控措施造成的供應鏈干擾，正衝擊運動服飾大廠。德國愛迪達上季業績也未達成目標，且下修今年全年營收展望，拖累股價6日盤中重挫逾5%，美國Under Armour（UA）全年獲利預估也低於市場預期，股價6日早盤更崩落25%。

愛迪達6日表示，今年全年營業利益率將為9.4%，低於原先預期10.5%~11%，也不如分析師預估的10.5%，全年營收與獲利展望則維持不變，但會落在先前預測區間低端。該公司3月預估，今年經匯率調整後的營收有望成長11%~13%，經調整後淨利估在18億~19億歐元。

愛迪達上季也因越南的供應瓶頸，損失4億歐元營收，整體營收經匯率調整後下滑3%，降至53億歐元（55.9億美元），營業利益則年減38%，降至4.37億歐元，但兩者均優於市場預估。

受到中國的嚴格封控措施影響，愛迪達上季大中華區市場營收銳減35%，預期2022年營收將顯著減少。愛迪達指出，大陸市場充滿挑戰，新防控措施導致店面關閉，大中華市場全年營收預料將大幅下滑。

愛迪達的最新財測寄望中國能在第3季左右解除封控，讓今年下半年的供應不再那麼吃緊，加上西方國家與亞太市場成長動能強健。創新產品的推出，與主要運動賽事登場，也都有助業績好轉。

營收 匯率 股價

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