馬斯克將暫時兼任推特執行長

特斯拉執行長馬斯克打算將在完成收購推特後，暫時兼任這家社群媒體公司的執行長。（路透）

知情人士透露，特斯拉 執行長馬斯克 打算將在完成收購推特 後，暫時兼任這家社群媒體公司的執行長幾個月，與此同時，這位全球首富已獲得更多融資，距離完成這樁440億美元交易更進一步。

路透報導，馬斯克除了是電動車大廠特斯拉的執行長，還掌管兩家新創公司SapceX和Boring。馬斯克有意插手推特管理的傳聞，引發投資人疑慮，擔心他可能無法專心經營特斯拉，拖累特斯拉股價5日收跌8.3%。

推特股價5日則收漲2.65%，報50.89美元，更接近馬斯克的每股54.2美元收購價碼。

在推特易主之前，去年11月上任的執行長亞格拉瓦（Parag Agrawal）預期將繼續執掌推特。

根據5日公布的申報文件，馬斯克已獲得一群知名投資人支持，為收購推特再取得71.4億美元融資，這些投資者包括甲骨文創辦人艾利森和紅杉資本。

沙烏地阿拉伯的阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）親王日前表示，馬斯克的收購價格不足以說服他售股，但如今改口稱馬斯克將成為推特「出色的領導人」，同意將其18.9億美元的推特股份納入交易。

馬斯克把透過股權融資的出資金額提高至272.5億美元，向摩根士丹利申請的保證金貸款則降至62.5億美元。目前，馬斯克已取得130億美元貸款融資承諾。

在此同時，彭博引述知情人士報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）正在審查，將在6月決定是否對這樁收購案展開反托辣斯調查。知情人士指出，若FTC展開調查，可能使交易完成時間延好幾個月。

不過，反托辣斯專家表示，FTC幾乎不可能找到任何證據，證明馬斯克收購推特，為反托辣斯法律下的違法行為。