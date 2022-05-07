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派樂騰救營運 求售少數股權

編譯黃淑玲／綜合報導

華爾街日報報導，健身設備業者派樂騰（Peloton）正考慮出售相當數量的少數股權，以籌資支持公司營運，挽救這家雲端跌落的健身腳踏車製造商。

知情人士表示，派樂騰希望出售股權的對象，包括同業人士和私募股權公司等潛在投資人，總計希望出售的股權比率約介於15%~20%。目前協商還處於早期階段，不確定這家總部在紐約的公司，最終能否找到買主。

若派樂騰能藉由賣股取得新資本，將有助推動重大改革計畫。若買家是亞馬遜之類的高科技公司，或既有的私募股權公司，也將被視為「信任投票」，表達對派樂騰未來有信心。華爾街日報曾報導，亞馬遜是考慮收購派樂騰的潛在買主之一。

派樂騰在新冠疫情高峰期人們需要在家運動時，成為市場寵兒，股價漲翻天。解封後，消費者回歸健身房，派樂騰高昂的硬體價格與訂閱費用，也讓消費者開始清醒不再盲目追捧，拖累股價崩落。

今年2月初，派樂騰撤除共同創辦人佛利（John Foley）的執行長一職，改聘曾任Spotify與Netflix財務長的麥卡錫（Barry McCarthy）掌舵，同時宣布裁員2800人。

該公司也取消在俄亥俄州的4億美元設廠計畫，調降全年財測，改組董事會。

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