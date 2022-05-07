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美股巨震走勢 將成Q2常態

編譯陳律安、湯淑君／綜合外電

美股4日大漲逾900點，12小時後卻慘遭血洗，5日收盤重挫逾1000點，寫下2020年10月來最差的單日表現，兩天震盪約2000點，美股6日早盤跌逾200點，凸顯投資人觀望氛圍依然濃厚。

同時，中國加強防疫封控，助長避險情緒，刺激美元指數則一度衝破104、續攀抵20多年高點，帶給新興市場與亞洲貨幣壓力。

分析師指出，這種劇烈震盪走勢將成為未來幾個月的常態，只要通膨持續攀升的風險未消，市場劇烈震盪的日子還有得熬，「投資人應繫好安全帶」。

聯準會（Fed ）主席鮑爾大致排除一次升息3碼的可能性，激勵美股4日狂漲，但市場在消化Fed決策與鮑爾談話資訊後發現，Fed加速緊縮政策的前景不變，通膨壓力也持續升高，帶動美國10年期公債殖利率5日盤中衝破3%，美股應聲狂瀉，道瓊工業指數跌幅3.1%，標普500指數重挫3.6%，科技股賣壓尤重，那斯達克綜合指數崩跌4.99%，費城半導體指數暴跌5%，「恐慌指數」VIX一度躍漲30%，前一天的激情仿若黃粱一夢。

Cantor Fitzgerald公司股票衍生商品交易主管泰姆說，目前市場充斥不確定性，包括通膨、油價、全球總經事件等，未來將持續波動，且可能到年底。

紐約投資公司AXS投資公司執行長巴蘇克認為，投資人大舉殺出持股，反映「諸多不確定因素」持續發酵，而衰退疑慮和通膨顧慮是觸動華爾街當前這波跌勢的主因，「無庸置疑，通膨、升息和市場震盪，將會是第2季甚至以後的市況特徵」。富國證券公司股市策略部門主管哈維認為，停滯性通膨將成為下半年的重要題材，通膨仍居高不下，同時成長日益減緩。

FHN金融公司執行副總裁沃格爾指出，美國通膨持續走高的風險依然有增無減，讓投資人無法漠視。

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