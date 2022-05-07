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美就業超預期 Fed仍緊縮

編譯任中原／綜合外電

美國4月增加的就業人口比市場預期還多，儘管工資升勢稍趨溫和，且勞動參與率回降，但就業基調仍強，還不足以抑制工資及通膨上升壓力，預料聯準會（Fed）的緊縮計畫不變，可能會在6、7月至少各升息2碼。

美國勞工部4日公布，4月非農就業人口增加42.8萬人，與3月修正後的增加人數相同，但高於市場預估的38萬人，顯示勞動市場已達「充分就業」水準；2月及3月就業人數共遭下修3.9萬人。

4月民間部門就業增加40.6萬人，略低於3月的42.4萬人（修正後數字），但高於市場預期，主要是休閒、接待、製造、運輸及倉儲業的就業人口都大量增加。

上月失業率則持平於3.6%，與3月持平，高於經濟學家預估的3.5%；勞動參與率下降0.2個百分點，為62.2%，也不如市場預估的62.5%，顯示勞工重返職場的意願下降。4月工資升勢也稍趨溫和，平均時薪比3月上升0.3％，低於3月的0.5%（修正後數據），也小於經濟學者預期的0.4%升幅；年比則成長5.5%，符合預估。平均每人每周工時為34.6小時，與3月持平，比市場預估的34.7小時略低。

整體而言，這份就業報告雖然好壞參半，但仍顯露美國就業市場的韌性。就業數據穩健，顯示勞動市場需求依然強勁。企業求才人數及員工辭職數又再創新高，企業忙於增雇員工，也帶動工資水準持續上升，但工資升幅仍跟不上通膨升速，實質工資持續下降，削弱家庭的購買力。

經濟學者指出，就業人數持續熱絡，預示未來數月通膨壓力仍重，Fed持續升息的路線不會趨緩。高頻經濟學公司首席美國經濟學者法魯奇說，這份數據證實了Fed的觀點，也就是勞動市場仍有強烈的正向發展動能。比較值得擔憂的，是勞參率降到三個月最低點，且25-54歲主要工作年齡的勞參率也稍降，失業後不願積極找工作的人數超過500萬人，是2020年爆發新冠疫情以來首見，顯示勞工工作意願下降，勞動市場供需將更難達到平衡。不過經濟學者認為，由於工資升高，加上必需品物價上漲，可望促使更多離職勞工重返職場。

美國4月增加的就業人口比市場預期還多，但就業基調仍強，還不足以抑制工資及通膨上升...
美國4月增加的就業人口比市場預期還多，但就業基調仍強，還不足以抑制工資及通膨上升壓力。（美聯社）

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