全球鋼鐵二哥 看淡今年需求

全球第二大鋼鐵生產商阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）預測，今年全球鋼鐵需求將下滑。 （路透）

全球第二大鋼鐵生產商阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）預測，今年全球鋼鐵需求將下滑，反映俄烏戰爭和中國的防疫 限制，拖慢世界經濟復甦腳步。

阿賽洛米塔爾5日發布報告，預估今年全球鋼需求將降低多達1%，一反俄羅斯 入侵烏克蘭 以前估計的增加多達1%。鋼鐵需求被視為觀察全球經濟成長的重要指標。

執行長米塔爾（Aditya Mittal）5日說：「目前的市況強勁，但我們現在認為，今年鋼鐵消費量將比2021年稍稍萎縮。不過，更長期的基本面展望顯然良好。」

阿賽洛米塔爾認為，烏克蘭和俄羅斯對鋼鐵的需求勢必大減，這兩國的鋼鐵需求將減少10%，歐洲的通膨壓力升高，也將限縮該區需求。同時，中國鋼鐵需求可能掉到原先預測區間的低檔，因為「防疫限制造成暫時性的經濟疲軟」。

這家歐洲最大鋼廠表示，俄烏開戰後曾短暫在烏克蘭停產，但現在三座鼓風爐已有一座恢復生產。鐵礦砂產能開出約五、六成。

同日，阿賽洛米塔爾公布，第1季稅前息前折舊攤銷前盈餘（Ebitda）為50.8億美元，優於分析師預期的45.7億美元，因鋼價漲上紀錄高點，抵銷能源和原物料成本大漲的影響。該公司並宣布2022年買回庫藏股規模倍增至20億美元，大於已完成的10億美元。

在阿姆斯特丹交易的阿賽洛米塔爾股價5日一度暴漲5%，是逾六周來盤中最大漲幅，隨後漲幅收斂至3.6%，使今年來股價跌幅縮小至1.1%。