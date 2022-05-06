全球能源價飆 股神加碼能源股

全球能源價格高漲，「股神」巴菲特加碼買進能源股。（美聯社）

在全球能源價格高漲之際，「股神」巴菲特的波克夏 公司又加碼買進3.5億美元的西方石油 公司（Occidental Petroleum）股票 ，使其在這家能源巨擘的持股增至15.2%，價值約88億美元。

根據4日晚間申報的文件，波克夏公司是在5月2、3日以每股約56至58.37美元的價格，買進西方石油公司590萬股，持股增至1億4,230萬股。西方石油公司今年來股價翻漲逾一倍，在今年第1季是史坦普500指數中表現最佳的股票，主要受惠巴菲特進場買進，以及俄烏戰爭導致油價飆漲等因素。

巴菲特今年一直對能源產業情有獨鍾，他執掌的波克夏在第1季購買了約1.2億股雪佛龍股票，到了3月31日持股達到259億美元，大約有1.59億股。

巴菲特在疫情爆發後按兵不動，直到今年第1季美股止漲轉跌才大舉進場。波克夏上季買進總值510億美元股票。這位「奧瑪哈先知」買股透露什麼訊息？巴隆周刊（Barron's）剖析這波投資操作的邏輯：

能源股：波克夏大買雪佛龍和西方石油股票，因為第1季油價暴漲讓雪佛龍和西方石油獲利大豐收，有更多自由現金流可支應回饋股東的計畫。雪佛龍首季含股利的報酬率達40%，西方石油更達到96%。

保險股：波克夏另一項大手筆投資是以116億美元買下產物與意外再保險業者Alleghany，納入波克夏旗下保險事業屋簷下，此舉是押注於總經趨勢。

遊戲股：波克夏今年初以來已增持動視暴雪股票至大約9.5%，估計今年可能買進約45億美元的動視暴雪股票。但此舉與電玩業本身無關，純粹是一樁「併購套利」操作。

科技股：另一引人注目的投資是大買惠普股票，持有11%股權，約40億美元。買進時本益比僅約九倍，且實施大方股東回饋計畫。波克夏也加碼買進該公司最大持股蘋果。

金融股：波克夏首季加碼買進價值97億美元金融股，包括摩根大通、高盛和富國銀行。

自家股票：隨著波克夏股價高升，巴菲特縮減買回庫藏股的規模，第1季共買回價值32億美元的自家股票，比去年第4季的69億美元砍半。