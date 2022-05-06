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小麥期貨價漲 供給壓力加劇

編譯陳律安／綜合報導

美國小麥期貨價格5日盤中大漲2.7%，延續近來的凌厲漲勢，原因是印度考慮限制小麥出口，可能進一步加劇供給壓力；印度是少數有能力緩解全球小麥短缺的糧食生產國家之一，但當地收成正受極端熱浪衝擊。

彭博引述知情人士報導，印度高階官員正在討論限制小麥出口，近期將對總理莫迪提出相關建議，再由莫迪定奪。

芝加哥小麥7月期貨5日盤中上漲2.7%至每英斗11.06美元，延續4日大漲3%的逾三周最大升幅。

印度糧食和商務部長高亞爾在4月中旬時仍表示，自4月起的年度，小麥出口量可望攀抵1,500萬噸新高，比前一年增加逾一倍。

印度糧食部先前預估，本季小麥產量將達紀錄高點1.11億噸，但4日下修為1.05億噸，低於一年前的1.096億噸，原因是印度3月氣溫創歷來3月最高紀錄。美國政府估算，印度是全球第三大小麥生產國，僅次於中國大陸和歐盟。

伊利諾大學農業經濟學家厄文說，全世界足以取代烏克蘭俄羅斯小麥供應的國家不多，印度是其中之一。5日小麥價格大漲，凸顯印度可能控管小麥出口的影響。

俄羅斯入侵烏克蘭後，導致烏克蘭多數出口中斷，全球穀物貿易也大亂。

印度 烏克蘭 俄羅斯

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