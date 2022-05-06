OPEC+仍溫和增產 油價漲至112元

OPEC+決定6月繼續小幅增產，布蘭特油價5日盤中漲至112美元。（路透）

對中國需求疲軟仍存有疑慮，油國組織與夥伴國（OPEC+）部長會議決定6月每日仍溫和增產432,000萬桶，堅持逐步緩解目前創紀錄的減產策略，無視於歐盟 正考慮禁止進口俄羅斯 原油，可能導致國際油供益發短缺；布蘭特油價 7月期貨5日盤中每桶上漲2美元，報112.14美元。該組織下一次會議6月2日舉行。

據彭博資訊的數據顯示，OPEC+因為本身的產能受限，4月產量已未能達到目標；油市專家指出，OPEC+雖溫和提高目標，但一些成員國也可能無法達標，OPEC+將無力穩定油價，而歐盟擴大制裁俄羅斯能源，將使國際油價面臨動盪。

觀察家指出，OPEC+若要擴大增產，尤其是波斯灣國家，需俄羅斯的支持，但俄羅斯不大可能同意其他產油國彌補俄國流失的供給量。

沙烏地阿拉伯官方暗示，俄烏戰爭不會造成國際油市短供，因為中國大陸及印度等大買家增購俄羅斯原油，加上中國大陸實施防疫封禁，使原油需求減少，因此更使沙國認為應審慎增產。

根據彭博彙編數據顯示，OPEC+因產量受限，4月實際上未達到增產目標。Enverus Intelligence Research主管曾表示，隨俄國制裁力道逐漸加大，供應風險上升，該組織穩定油價的能力正在消失。