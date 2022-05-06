英國升息1碼 示警通膨惡化

英格蘭銀行（英國央行）5日如市場預期，調升基準利率1碼至1%。（美聯社）

英格蘭銀行（英國央行 ）5日如市場預期，調升基準利率 1碼至1%，達到2009年初以來最高水準，並且預測通膨率將在10月飆破10%，同時意外警告通膨飆高可能拖累經濟陷入衰退，暗示下半年可能更審慎緊縮貨幣政策，英鎊5日盤中應聲重貶2.1%。

英國央行九名利率決策委員中，六人支持升息1碼（0.25個百分點），另外三人則更憂心通膨，認為應升息2碼（0.5個百分點）。央行也決議，9月開始出售持有的200億英鎊（249億美元）公司債，出售步調將不斷波動，最晚2024年初完成。

英國央行表預估，但是在生活開支不斷飆升下，英國今年的國內生產毛額（GDP）估計可能萎縮約1%，明年可能再負成長0.25%，到2024年也只能微弱回升0.25%。

央行預測，到今年10月時，英國消費者物價可能出現10%的年率漲幅，部分歸因於能源價格預期將飆漲40%。這使得即便政府實施財政調節政策後，英國家庭的實質可支配所得預計今年將減少1.75%，減幅為1964年以來第二大。

通膨持續升高的肇因之一是薪資持續上漲，英國央行估計今年失業率持續下降，薪資將增長5.75%，比起2月時估計的漲幅大幅調高。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）承認，在對抗通膨以及避免經濟陷入衰退之間，正面臨利率政策獨立自主化25年以來最大的挑戰，他也指出，俄烏戰爭與中國大陸防疫封控將帶來更大的通膨壓力。

彭博資訊經濟學家指出，英國央行表示正在通膨暴漲與衰退風險間取得平衡，暗示下半年將更審慎緊縮貨幣政策。英鎊兌美元5日盤中重貶2.1%至1.2362美元。

此外，挪威央行在5日維持基準利率於0.75%，但也證實將在6月的利率決策會議中連續第四度升息，持續一季一升的升息速度。

由於挪威經濟在歐洲各國中率先走出新冠疫情的陰霾，挪威央行去年是在10個主要貨幣區中率先開始啟動升息循環的央行。