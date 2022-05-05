俄羅斯盧布兌美元 創2020年3月來最高水準

俄羅斯盧布。美聯社

在資本管制的支撐下，俄羅斯盧布兌美元匯率 今天一度創下2020年3月以來最高水準。隨著市場關注可能對莫斯科實施新制裁的發展，股市指數 也攀漲。

在莫斯科交易所早盤交易中，匯率劇烈波動的盧布兌美元觸及65.31盧布，創COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的最高水準。但在格林威治時間7時16分（美東時間上午3時16分），盧布貶值0.4%，報66.60盧布。

由於俄國 政府強制以出口為重點的企業將美元和歐元收入轉換為盧布，帶動過去幾週盧布升值。另外，進口減少和跨境交易受到限制，都使美元和歐元的需求疲軟。

俄國2月24日派數以萬計士兵入侵烏克蘭後，俄國央行旨在支持金融穩定的限制措施，削弱市場流動性，盧布走勢比平時更加劇烈。

盧布兌歐元升值0.3%，報70.20盧布，在2020年2月寫下的水準附近盤旋。

隨著西方國家設法加強孤立莫斯科的力度，對俄國實施石油禁運等新制裁的提議成為焦點。

俄國股指上漲。以美元計價的RTS指數上漲2.6%，來到1142.7點。以盧布計價的MOEX俄羅斯指數（MOEX Russia Index）揚升1.4%，來到2406.5點。