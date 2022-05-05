莫德納上季淨利 年增三倍

美國藥廠莫德納（Moderna）上季營收和獲利雙雙優於預期。（路透）

美國藥廠莫德納 （Moderna）上季營收 和獲利雙雙優於預期，並預估下半年的銷售數字將優於上半年，但維持全年疫苗 銷售展望於210億美元不變。該公司股價在美股4日早盤開高後震盪。

莫德納4日公布，第1季淨利為36.6億美元，是去年同期12億美元的三倍多，而每股盈餘（EPS）8.58美元，營收為61億美元，均優於分析師預期。

該公司上季來自旗下疫苗Spikevax的營收為59億美元，將近是去年同期17億美元的三倍，當時莫德納疫苗剛推出沒多久。Spikevax是莫德納唯一商用產品，也助這家實驗性疫苗技術開發商，躍居營業額數十億美元的疫苗大廠。

不過，莫德納仍維持全年財測不變，預估新冠疫苗銷售額為210億美元，這個銷售預估是基於和各國政府簽訂的採購協議，並不包括來自美國的訂單，所以最終數字可能會再高一些。

莫德納執行長班塞爾表示，隨著各國政府訂購更多新冠疫苗，為秋季的疫苗接種計畫做準備，他預計莫德納下半年的疫苗銷售會更強勁一些。

他還說，莫德納針對Omicron變種病毒而重新設計的疫苗（也能對付原始的新冠病毒株），預計將會在今年夏季末獲得監管機構的批准。

班塞爾接受CNBC訪談時說：「這個病毒不斷變異，會愈來愈有傳染力，但人體的免疫力卻會不斷下滑。在秋季時對民眾施打改良過的疫苗，將是相當重要的事；我們正在努力改良。」

至於莫德納的勁敵、同樣推出ｍRNA疫苗的輝瑞藥廠，3日也維持全年新冠疫苗銷售展望於320億美元不變。