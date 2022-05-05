馬士基：中封鎖加劇供應鏈瓶頸

航運巨擘馬士基表示，中國的疫情封鎖措施可能加劇供應鏈瓶頸。（路透）

丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）4日公布財報，儘管運費飆漲且貨櫃需求增加，第1季淨利卻不如預期，主因該季財報計入退出俄羅斯 市場造成的逾7億美元損失。

控制全球約17%的貨櫃運輸貿易的馬士基指出，在俄烏戰事加劇全球供應鏈 瓶頸之際，中國持續實施新冠疫情限制措施，可能讓情況惡化。中國封鎖措施將衝擊卡車運輸服務，並可能推升運價，因為倉庫被迫關閉，往返港口的運輸也受擾。馬士基表示：「第1季受到的衝擊有限，但隨著情勢發展，未來幾季供應鏈堵塞的狀況可能惡化。」

馬士基4月26日公布的獲利優於預期，並以供應鏈吃緊推升運費為由，上修2022年全年財務展望。當時該公司說，由於供應鏈瓶頸限制貿易流動，今年全球貨櫃需求將減少1%或增加1%。馬士基4日維持這項展望不變，息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）約300億美元。

馬士基上季淨利增至67.8億美元，低於FactSet訪調預測的70.8億美元；航運部門上季營收 攀升64%，主因供應鏈瓶頸致運費走高。上季運費較一年前上漲71%，運量則下滑6.7%。

馬士基表示，俄烏戰事拖累該公司上季稅前息前獲利達7.18億美元，主要是與碼頭相關的損失。馬士基已停止向俄羅斯運送新貨物，並將出售其持有的俄國港口股權。

馬士基表示，與俄羅斯相關損失包括資產減記6.27億美元，及營運成本增加9,100萬美元。馬士基執行長施索仁（Soren Skou）表示，該公司目前在俄羅斯的資產價值為零，「我們決定在這季的財報計入這些狀況，希望未來幾季出售這些資產後能拿回其中一部分」。馬士基表示，將完全撤出俄羅斯營運，準備出售在俄羅斯全球港口投資公司（Global Ports Investments）持有的31%股權。