印度升息搶先Fed 冰島一舉升4碼

為對抗熾熱的通膨，印度央行4日意外宣布調升基準利率40個基點，為兩年來首度升息。（路透）

為對抗熾熱的通膨，印度央行 4日搶先聯準會（Fed）一步，意外宣布調升基準利率40個基點，為兩年來首度升息；冰島央行同日更一舉升息100個基點（4碼），升幅為2008年金融海嘯以來最大。

印度央行總裁達斯說，印度央行貨幣政策委員會（MPC）決議，把基準的附買回利率調升40個基點至4.4%，印度股債市應聲挫跌，股市重挫近2.3%至近兩個月谷底，10年期印度公債殖利率 則上揚30個基點至7.42%，升至2019年來高點。但印度盧比匯價則升值0.1%，成為4日表現次強的亞洲貨幣。

這也是印度自疫情高峰以來首次在表定的利率決策會議之外調整利率。印度央行為支撐經濟，過去兩年皆把基準利率維持在4%的歷史低點。

達斯表示，通膨壓力不僅持續發酵，且正在加劇，尤其是糧食價格，他說，通膨壓力可能有維持在高檔「太久」的風險，並動搖通膨預期，「須遏制通膨，才能確保經濟成長堅定地走在可長可久、且具包容性的道路上」。

印度央行也把存款準備率上調50個基點至4.5%，這將迫使銀行把更多資金存在印度央行，並減少放款資金。達斯說，這等於從銀行體系抽走8,700億盧比（114億美元）的流動性。

駐孟買的巴克萊銀行經濟學家巴喬利亞說，印度央行所傳遞的訊息是，正展開總動員以對抗通膨。

另外，冰島央行MPC同日也將基準的7天期存款利率調升100個基點至3.75%，為2008年金融海嘯以來最大升幅，顯示冰島央行力圖遏止通膨，並抑制歐洲最快的房價漲勢。冰島官員也調升通膨預期，預估第3季通膨年率增幅將突破8%。

冰島央行的聲明說：「MPC認為未來數月可能須進一步緊縮貨幣政策」，企業、勞動市場、及公部門財政等考量因素，將決定利率升幅有多大。

印度央行和冰島央行是在美國聯準會（Fed）宣布最新利率決策之前升息。Fed定台北時間5日凌晨宣布利率決策，外界預期將升息2碼，以對抗40年來最高的通膨。英國央行則預料在5日升息1碼至1%。澳洲央行也在3日宣布調高基準利率1碼，為11年來首度升息。