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歐盟擬禁運俄石油 德學者：對俄經濟影響有限

中央社／柏林4日專電

歐盟計劃禁運俄羅斯石油，制裁俄國入侵烏克蘭。德國智庫學者分析，俄國財政穩健，已做好準備打一場長期戰爭，西方不應期待制裁會讓俄國讓步。

德國「基爾世界經濟研究所」（IfW）專家朗哈默（Rolf Langhammer）今天表示，過去幾年俄羅斯政府財政狀況良好，負債占國內生產毛額（GDP）比率僅20％，儲蓄率和外匯儲備都高，政府支出相對穩健。

此外，俄國成功讓經濟與美元脫鉤，最近油價又衝高，化石燃料收入源源不斷。因此，即使戰爭時間拉長，俄國也有條件維持自給自足，經濟受制裁影響的程度有限。

朗哈默還分析俄國經濟結構的特殊之處，指出民營的服務業落後，相較之下公部門規模龐大。為確保總統普亭（Vladimir Putin）得到足夠的支持，政府透過控制價格及補貼收入等方式讓公部門員工獲得良好的待遇，避免他們的生活受到物價上漲的影響。

因此，朗哈默認為，俄羅斯已準備好打一場長期戰爭，經濟能挺住歐盟的石油禁運，西方不應期待制裁會讓俄國讓步。

「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）所長沃爾夫（Guntram Wolff）表示，在歐盟停止進口俄國石油的年底期限以前，許多客戶會匆忙下單，反而將導致油價上漲，讓俄國政府有足夠收入資助戰爭。

德國籍的沃爾夫接受「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時認為，失去歐盟這個大客戶，俄國一定可以在其他地區找到買家，全球對油氣的依賴對普亭有利。由於油價大漲，他預測俄國今年光靠能源收入就能彌補央行資產被凍結的損失。

俄國 歐盟 石油

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