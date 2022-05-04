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Fed強打通膨 為何新興市場國家憂心忡忡？

編譯湯淑君／綜合外電
斯里蘭卡民眾示威，抗議政府無能解決經濟危機。最近斯里蘭卡爆發債務違約事件，可能是新興市場經濟體中第一張倒下的骨牌。歐新社
斯里蘭卡民眾示威，抗議政府無能解決經濟危機。最近斯里蘭卡爆發債務違約事件，可能是新興市場經濟體中第一張倒下的骨牌。歐新社

美國聯準會（Fed）為抑制衝上40年高峰的通膨率，正加快升息腳步，引發美國經濟衰退的風險日增。不僅如此，Fed猛打通膨的震撼也可能波及世界各地，尤以新興市場國家首當其衝，而這些衝擊通常會導致持久、負面的後果。

美國喬治城大學歷史學教授馬丁（Jamie Martin）在紐約時報發表評論指出，歷史前例顯示，Fed貨幣政策急轉彎，可能帶給其他國家莫大的衝擊。

1980年代，歷經數年物價上漲，美國前總統卡特在1979年任命伏克爾（Paul Volcker）出任Fed主席，他上任後把聯邦資金利率提高到將近20%，終於馴伏通膨巨獸，但美國到1982年底時，失業率衝上10.8%。伏克爾決策的震撼力更擴散到海外，掀起一波外國債務違約潮，從1982年墨西哥蔓延至拉丁美洲諸國和其他地區，因為這些國家之前在國際市場大量舉債，隨著利率節節升高，償債負擔與日俱增，終致難以為繼。

在開發中國家，「伏克爾震撼」引發的債務危機留下深遠的創痛。在拉美各地，經濟崩垮、失業率衝高、貧窮度劇增，陷入「失落的十年」，日後的復甦既遲緩也未充分復元。

與此時更相近的例子在20世紀初。1918年第一次大戰結束時，世界也面臨嚴重的通膨危機，原因和現在類似，也包括全球供應鏈受阻、航運運能不足和貨幣政策寬鬆。當時，俄羅斯貨源消失導致小麥價格飆漲。從黃金海岸（今迦納）到阿根廷，糧食、燃料、衣服價格都漲得讓各地民眾買不起。同時，流感大流行奪走數百萬條性命。工資增幅追不上生活費上漲速度，一波波暴動和大規模罷工潮在世界各地爆發。

直接因素是戰爭影響貿易、航運和金融。但即使在戰後，通膨壓力仍未減退。於是在1920年，Fed與其他主要央行紛紛大幅升息，此舉抑制了通膨，卻付出引發全球經濟衰退的代價。1920-1921期間，英國失業率飆上可與大蕭條相提並論的高點，美國也一度深陷通縮危機，但受創最深的是歐洲較窮困、尚未工業化的經濟體及拉丁美洲。大宗商品價格崩跌，重創小麥、糖、橡膠等大宗商品生產和出口國。

鏡頭拉回今天。2022年Fed力圖藉一連串升息打通膨，會產生什麼影響？

不妨參照2013年的情景，時任Fed主席柏南克（Ben Bernanke）只是稍微暗示即將收緊貨幣政策，就在新興市場經濟體掀起驚濤駭浪：借貸成本升高的展望，引發新興市場資本外流和貨幣貶值，尤其以印尼、巴西、印度、南非和土耳其打擊最深。接下來的十年，新興市場經濟體表現欲振乏力。

此時，Fed引發新一波全球危機的條件已成熟。其中最令人憂心忡忡的是，新興市場債務已升到極高的水準。國際貨幣基金（IMF）估計，大約60%的低所得開發中國家正陷入、或瀕臨債務困境。斯里蘭卡最近爆發債務違約事件，或許是第一張倒下的骨牌。

美國緊縮貨幣政策，固然是在促進國內充分就業後，回頭兼顧物價穩定，但美國的政策也將逼得許許多多其他國家紛紛調高利率，以阻止資本外逃和貨幣貶值。這將會導致他們的經濟萎縮、威脅疫後復甦、打擊長期成長。

換言之，Fed自己製造出來的麻煩，可能得由別人埋單。

馬丁指出，倘若Fed果真急踩經濟煞車，負責維護全球經濟的國際機構應採取強力措施因應。曾處理全球債務危機的IMF應擴大發行特別提款權（SDR），向會員國拋出一條不附帶條件的財務救生索，但此案在美國國會遭遇阻力。處理主權債務紓困問題的20國集團（G20），則因重量級成員內訌惡化，而步履蹣跚。

因此，他呼籲Fed緊縮貨幣政策應謹慎行事，以免美國對通膨的反應重蹈往年覆轍，又給新興市場帶來另一個「失落的十年」。到時候，美國也難豁免於全球經濟頹勢的打擊。

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