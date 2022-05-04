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20%船隊塞在全球主要港口 供應鏈瓶頸有增無減

編譯黃淑玲／綜合外電
美國洛杉磯-長堤複合港區。 路透
美國洛杉磯-長堤複合港區。 路透

加拿大皇家銀行（RBC）周二（3日）發布的最新報告指出，全球大部分的港口，塞港情況比去年嚴重，目前大約有五分之一的貨櫃船隊塞在各個港口，準時到達目的地的船隻比率低於40%。

由Michael Tran與Jack Evans共同撰寫的這份報告說，海運運價現在依然居高不下，而船用燃料價格和保險成本都還在飆高。他們的報告使用其他數據來源，同時採用地理空間情報追蹤全球最大且最有影響力的22個港口現況。

目前歐洲港口來自中國大陸的貨輪平均延誤4天。中國大陸上海港外有344艘船等著進港停靠，這比過去一個月增加了34%。現階段將貨物由中國大陸的倉儲運送到美國倉儲，要比平常多74天。

Tran與Evans表示，美國最大港口洛杉磯-長堤港的塞港情況理應因為中國大陸新冠封控、橫渡太平洋的貨船活動減緩而改善，但現實卻沒有發生。本周一排在港外的船隻仍有19艘，周轉時間6.9天。疫情爆發前的周轉天數為3.4天。

他們說，去年是供應鏈瓶頸1.0，原因主要是消費需求創紀錄增長。今年是供應鏈瓶頸2.0，源自中國大陸防疫封控和俄烏戰爭。海運客戶的成本現在繼續往上加，將反映到終端消費者身上，加劇通膨問題。美國國內的通膨現在已經到達40年來最高。

Medley Global Advisors全球總體策略總經理Ben Emons說，近來廣泛預期美國通膨或已觸頂，可能是「一廂情願」。因為聯準會（Fed）升息「不能讓由上海到洛杉磯的貨櫃船加快一點速度。」

供應鏈 洛杉磯 皇家

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