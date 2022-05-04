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日提航運業碳稅 每噸56美元

編譯季晶晶／綜合報導

英國的金融時報報導，在海上貿易如何脫碳的辯論加劇之際，擁有世上第二大船隊規模的日本，在遞給全球航運最高監管機構「國際海事組織」（IMO）的提案中表示，會支持開徵新的碳稅，以便每年籌集超過500億美元。

日本提案說，從2025到2030年，航運業的碳稅為每噸二氧化碳付56美元，預計每年近10億噸的排放量可籌集逾500億美元。日本並建議，每五年提高一次稅率，2030年起每噸135美元。

一名參與該提案的日本官員表示，這是「向以化石燃料為動力的船隻籌集資金，回饋給零碳排船隻」，以幫助環保船舶營運商回收前期的投資成本。

海上貿易是全球貿易命脈，占全球溫室氣體排放量將近3%，超過德國的排放，但船隻太多樣，從渡輪、貨輪到大型油輪林林總總，而且市場還沒能大量提供綠色氫能、氨或甲醇之類清潔燃料，要脫碳很難。

中國的提議，不同於日本視燃料種類為標準，主張對低於一定碳效率的船舶課稅，而且獎勵超過一定門檻的船隻，獲得了阿根廷、巴西、南非和阿聯酋的支持。

IMO今春即將召開會議，內部舉行的多邊談判正嘗試決定追求減碳的財務誘因類型，包括碳交易系統、開徵碳稅，以及退款回饋「綠色」船隻。

環境行動組織Opportunity Green執行長Aoife O'Leary表示，日本努力想達成協議的超快速度很鼓舞人心。但環保活動人士對日本提案表示失望。

日本 減碳 投資

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