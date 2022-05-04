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日本等亞洲國家試行周休三天

編譯林奇賢／綜合報導

亞洲各國的企業和政府正在小心翼翼地試行周休三日的構想，因為長工時不僅影響勞工的身心健康，對生產力也幾乎沒有助益。

日經新聞報導，以嚴苛工作文化見稱的日本，如今正處於這股新興趨勢的最前線，一些知名的大企業陸續宣布其縮短每周工時的計畫。日立4月宣布，將在本會計年度（截至明年3月）對約1.5萬名員工實施周休三日。以寶可夢系列聞名海內外的遊戲開發商Game Freak在同月公布，已對部分員工實施這套制度。Panasonic日前也說，將在本年度提供部分員工周休三天的選項，成為最新一家採用這套制度的公司。NEC也考慮施行類似作法。

其他國家也都在朝實施周休三日的方向前進。例如，印尼端對端（P2P）借貸業者Alami去年就施行了周休三日的制度，因為該公司想改善員工心理健康與提升生產力。

南韓綜合教育機構Eduwill在2019年就採用這套制度，號稱是開該產業風氣之先。與此同時，印度準備在今年實施將影響工時與薪資的四項勞工法規。根據印度媒體報導，根據這些法規，勞工可以選每周工作四天，但每周總工時（約48小時）維持不變。

各家企業之所以推動周休三日，一來是新冠疫情促使企業和員工重思工作方式，二來是長時間工作引發反彈。據調查，日本有23.5%受訪勞工支持每周工作三到四天，越南有78%、印尼有69%。

周休 勞工 印度

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