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BP狠賺 英再掀課暴利稅聲

編譯陳家齊／綜合報導
英國石油（BP）上季獲利增至十多年來最高。(美聯社)
英國石油（BP）上季獲利增至十多年來最高。(美聯社)

石油與天然氣價格飆漲之賜，英國石油（BP）上季獲利增至十多年來最高，幾乎是分析師預期的1.5倍，還擴大買回庫藏股，激勵股價3日盤中大漲2.9%。

由於能源飆漲正使全球各國消費者苦惱，並催動通膨上揚，BP的驚人獲利也讓英國政壇再度出現要求對能源業者課徵「暴利稅」聲浪。

BP第1季經調整後獲利比去年同期暴增逾一倍至62.5億美元，遠高分析師預期，也創下2008年以來的最高紀錄。

BP預計將認列292.9億美元資產減損，其中主要是因為要全數出脫對俄羅斯國家石油公司（Rosneft）的20%持股。

BP執行長魯尼（Bernard Looney）表示，在烏克蘭戰爭悲劇壟罩，以及能源價格狂漲的第一季中，BP持續穩健提供能源，因此交出亮麗的成績單。他也說，出清Rosneft持股的決定，不會影響到公司的現金流。

在獲利暴增下，BP計畫將增購25億美元的庫藏股，並且對投資人發放現金股利。BP已在第1季買回價值16億美元的股票，隨著國際油價今年可能都持續盤旋在每桶100美元的三位數價位，BP的股票回購規模可能還會擴大。

英國在野黨工黨近來屢次鼓吹要對BP等石油公司課徵暴利稅，把稅金拿來緩解一般消費者的痛苦。但是執政的保守黨目前不認同這項做法，英國貿易部長特雷維萊（Anne-Marie Trevelyan）3日接受BBC訪問時說，對獲利暴增的企業課徵暴利稅，是在剝奪它們對未來投資的能力。

特雷維萊說，BP能以自己的行動，展現可以如何把目前的豐厚獲利，用於鞏固未來的能源安全。

英國財相蘇納克上周則首度鬆口表示，若能源業未能擴大投資新能源計畫，他會考慮對該產業課徵暴利稅。

面對課徵暴利稅的聲浪高張，BP這次在發布財報後，也罕見提供今年的繳稅預期金額，可能達10億英鎊（約12.5億美元）。BP未提供去年的繳稅數字，而在2020年，財報顯示BP向英國政府繳納2.63億美元稅款。

BP表示，到2030年之前，BP將會投資180億英鎊（約225億美元）在英國能源業，也就是說BP的總投資額將有15%到20%花在英國自家，這些資金將投入風力、電動車充電網路、石油、天然氣等項目，BP並且強調其中投資在油氣的資金部位不會超過25%，大多將會貢獻在放眼未來的綠能投資。

英國 投資 石油

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