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美日聯手 攻晶片先進製程

記者尹慧中、鐘惠玲／綜合報導

日經報導，美國與日本官方正攜手打造2奈米以下先進製程，盼望降低對台積電在台灣製造的依賴。日本經濟產業大臣萩生田光2日起訪問美國，將拜會美國商務部長雷蒙多，預計將在這趟訪美行程中共同宣布這項美日晶片合作計畫。

相較於美、日還在研擬合作階段。台積電2奈米將率先在台灣投產，依據台積電總裁魏哲家先前在法說會上指出，維持2024年風險試產、2025年目標量產，確信會是最領先技術。採鰭式場效電晶體（FinFET）架構的3奈米目標今年下半年量產不變。

南韓三星晶圓代工也將最先進的技術先留在本地投產，並在其餘廠區擴充其他製程。

另外，英特爾也是把最先進製程技術留在美國，依據英特爾先前公布，把埃米世代18A製程節點（相當於1.8奈米）的推出時程，從原訂的2025年初，提前約半年，來到2024年下半年。

日經新聞報導，在華府與北京的競爭日益激烈之際，美國與日本將深化合作，打造尖端半導體設備供應鏈，且已接近達成協議，將合作生產2奈米以下製程的晶片，合作廠商將包括半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）以及佳能（Canon），在日本的產業技術總合研究所（AIST）研發這種先進晶片技術，美國IBM也在同一機構合作。

報導指出，除了2奈米晶片，美日的合作領域也可能包含於單一基板連結半導體晶片的「小晶片」（chiplet）技術，特別是英特爾擁有這種生產方法。英特爾的晶片製程技術仍落後於台積電等對手，日本的晶片製造商雖然較少，但優勢在晶片生產設備和原料。

外電報導，美日兩國都擔心晶片供應過度依賴台灣和其他供應商，並尋求分散供應來源。

晶片 日本 台積電

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