樂高計畫打造兒童專屬元宇宙

樂高計劃提高軟體工程師人數兩倍，並擴大投資數位市場。（美聯社）

全球最大的玩具製造商樂高（Lego）計畫增聘軟體工程師，提高工程師人數兩倍，並且擴大投資 數位市場，以因應線上娛樂蓬勃發展，可能削弱實體塑膠積木吸引力的可能性。

英國 金融時報（FT）報導，樂高執行長克里斯丹森（Niels Christiansen）表示，將提高軟體投資額到數億美元，也不再把實體和數位視作兩種互不相關的產品，「兩者合一，較易連結為一種體驗。在走向數位的道路上要提升能力，過去交給顧問做的工作

轉為內包。這是我們現今最大的投資」。

除了倫敦和上海的軟體中心，樂高上月已在哥本哈根增設數位中心。該集團預計在2023年前雇用1800位軟體工程師，人數是去年初時的三倍。

知情人士透露，樂高對於未能開發出類似微軟旗下大受歡迎的「當個創世神」（Minecraft），一直感到很沮喪。

克里斯丹森說，樂高的投資相當於「開發出一個『當個創世神』」。樂高目前已宣布的最大規模數位專案，是與「要塞英雄」（Fortnite）遊戲的開發商Epic合作，希望打造出專為兒童開發的元宇宙 ，預計未來一年內推出。

但樂高也不打算降低實體玩具對其業務的重要性。克里斯丹森說，積木仍會是核心，所有的實體玩具組將發展出類似遊戲或電視影集之類的數位內容。