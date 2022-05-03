G7央行估縮表4100億美元

全球主要央行 近月來陸續收回新冠疫情 期間的寬鬆措施，取消低利率與量化寬鬆（QE）等貨幣刺激政策。彭博經濟學家估算，七大工業國（G7）央行今年底前共將縮減資產負債表4100億美元，將成為全球經濟與市場的重大轉捩點。

去年在新冠疫情仍然肆虐之時，彭博估算，G7央行透過QE計畫，共向市場增購2.8兆美元的各類資產。現在，儘管全球經濟因烏克蘭戰爭風險、中國反覆封城、供應鏈吃緊等因素，出現復甦減弱跡象，但隨著通膨不斷竄高，各國央行多仍開始升息 ，並且開始「縮表」收回過去釋出的量化寬鬆資金。

美國聯準會（Fed）即將啟動縮表，將採取讓所購債券、證券到期不續購的方式來縮減資產負債表規模，而非大舉出售資產，目前規劃每月縮表多達950億美元，且市場預估Fed在本周將升息2碼，今年底前共將升息2.5個百分點。

英國央行已透過到期債券本金不再投入市場的方式，展開縮表，預料本周也將升息1碼至1%，可能第4季開始主動出售資產；歐洲央行（ECB）則暗示第3季將結束QE。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家赫雷羅說：「這對全球來講是一個巨大的金融震撼。」她表示，央行才剛開始縮減QE的幅度，就已造成美元流動性縮減及美元升值等結果，一旦開始量化緊縮，對金融市場與經濟的衝擊效應將更明顯。