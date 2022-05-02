全球搶煤 散裝船運價看漲

全球搶煤熱恐爆發，俄羅斯 煤炭遭多國制裁後，引發全球搶煤熱潮，中國宣布對進口煤炭實施稅率為零的暫定稅率。業內人士說，此舉恐引發全球搶煤，連帶讓散裝航運運力吃緊，須觀察運價是否暴衝。

俄羅斯煤炭遭多國制裁後，引發全球搶煤熱潮。為了確保煤炭進口優勢，中國官方28日公布，自今年5月1日至明年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率，其中，中國的大宗煤炭可能來自俄羅斯。

2021年中國進口煤炭3.23億噸，約占全球煤炭消費總量的8%。據了解，中國運輸俄羅斯煤炭透過海運、陸運，而將關稅降至零，可能引發搶船的疑慮，而導致散裝運費急升，散裝船中的海岬型運價恐暴漲。

至於貨櫃海運可能也面臨類似的情況，海運業者分析，原本今年海運市場應該逐漸改善，馬士基也預估下半年市場會走向正常化，但是中國的疫情 、俄烏戰爭打亂國際供應鏈，業內人士預期，上海的封控措施，讓中國出口貨量少了約15%，而近期中國復工 後工廠趕出貨，將使運價再度飆升。

3月國際貨櫃航商全年財報出爐後，總獲利約達2,140億美元，英國知名海運諮詢機構德魯里（Drewry）據此再度調高全球航商的財務預測，全年獲利預估提高為3,000億美元，增幅逾四成。