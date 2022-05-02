我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

物流受阻晶片缺 Switch銷量估減10%

編譯易起宇／綜合報導

日經新聞報導，儘管需求強勁，任天堂預期，在3月底止的今年度Switch遊戲機銷售量將比去年度減少約10%，降至約2,000萬台，主因為晶片短缺和物流受阻影響產量。

任天堂原本預定去年度生產3,000萬台Switch主機，創紀錄新高，但由於全球晶片荒導致微控制器等零件難以取得，因而在去年秋季調降預期產量，最後去年度共賣出2,300萬台。

在今年度，儘管Switch需求依然暢旺，去年10月開賣的OLED版Switch在部分零售通路持續缺貨，促使任天堂希望提高產量，但俄烏戰爭已加劇晶片荒和供應鏈受阻問題。同時，Switch的生產地中國大陸正受新一波的新冠疫情衝擊，上海等地的封鎖措施已衝擊零件和材料的製造及運輸。

日經指出，若大陸持續實施封鎖，Switch今年銷量可能低於2,000萬台。任天堂的家用遊戲機以往每五到六年更迭一個世代，但任天堂社長古川俊太郎表示，目前的Switch世代「仍在產品生命周期的中間」。為彌補下滑的遊戲機銷量，任天堂計劃銷售更多軟體。任天堂計劃今年9月發表漆彈射擊遊戲「斯普拉遁」的最新系列，並在年底推出新寶可夢遊戲。分析師表示，任天堂今年遊戲陣容將是史上最強。

任天堂 晶片 疫情

上一則

Yuga Labs售地 史上最大NFT發行案

下一則

中國五一周邊遊亂抬價 民宿價格最多漲7倍 比出國還貴

延伸閱讀

供應鏈問題未解 任天堂Switch今年銷量料將下滑10%

供應鏈問題未解 任天堂Switch今年銷量料將下滑10%
物流業倉儲業壯大 美中物流總商會成立

物流業倉儲業壯大 美中物流總商會成立
路透：美國晶片產業扶助案 附加對中國投資限制

路透：美國晶片產業扶助案 附加對中國投資限制
三星Q1財報 獲利大增五成

三星Q1財報 獲利大增五成

熱門新聞

退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

小常識：所有U-Haul貨車的車牌都是亞利桑納州註冊

2022-04-25 03:53
美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜成為科技股拋售的最新受害者。路透

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

2022-04-29 16:40
美股26日大幅下跌，收盤前跌勢加劇，因投資人因擔心經濟放緩。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌514.11點或3.95%至1萬2490.74點，創下52周新低。(Getty Images)

投資人現恐慌 那指大跌近4% 道指滑落800點

2022-04-26 18:32
單單一家亞馬遜便將史坦普500指數企業整體獲利成長由逾10%降至7.1%。路透

聯準會加速升息在即 美股4月重創、5月絕望

2022-04-30 07:21

超人氣

更多 >
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕

麥當勞前經理爆料千萬別點「這飲料」 揭開食譜內幕
「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當

「中國警察」詐騙案捲土重來 紐約華男上當