物流受阻晶片缺 Switch銷量估減10%

日經新聞報導，儘管需求強勁，任天堂 預期，在3月底止的今年度Switch遊戲機銷售量將比去年度減少約10%，降至約2,000萬台，主因為晶片 短缺和物流受阻影響產量。

任天堂原本預定去年度生產3,000萬台Switch主機，創紀錄新高，但由於全球晶片荒導致微控制器等零件難以取得，因而在去年秋季調降預期產量，最後去年度共賣出2,300萬台。

在今年度，儘管Switch需求依然暢旺，去年10月開賣的OLED版Switch在部分零售通路持續缺貨，促使任天堂希望提高產量，但俄烏戰爭已加劇晶片荒和供應鏈受阻問題。同時，Switch的生產地中國大陸正受新一波的新冠疫情 衝擊，上海等地的封鎖措施已衝擊零件和材料的製造及運輸。

日經指出，若大陸持續實施封鎖，Switch今年銷量可能低於2,000萬台。任天堂的家用遊戲機以往每五到六年更迭一個世代，但任天堂社長古川俊太郎表示，目前的Switch世代「仍在產品生命周期的中間」。為彌補下滑的遊戲機銷量，任天堂計劃銷售更多軟體。任天堂計劃今年9月發表漆彈射擊遊戲「斯普拉遁」的最新系列，並在年底推出新寶可夢遊戲。分析師表示，任天堂今年遊戲陣容將是史上最強。