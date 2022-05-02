Yuga Labs售地 史上最大NFT發行案

非同質化代幣（NFT ）先驅平台「無聊猿」（Bored Ape）的母公司Yuga Labs，將在元宇宙 出售虛擬土地，而且這些虛擬土地都是以NFT呈現，預估最多可獲得價值3億美元的加密貨幣，可望締造迄今最大規模的NFT發行。

英國金融時報（FT）報導，Yuga Labs 4月30日起，開始出售旗下元宇宙遊戲世界Otherside裡多達5.5萬塊虛擬土地，這些土地都是以NFT的形式販售。NFT使用區塊鏈技術來證明數位資產的所有權，已迅速發展為規模數十億美元的市場。

Otherside的虛擬土地稱為「Otherdeed」，每塊土地要價305枚ApeCoin，這是Yuga Labs與其夥伴3月發行的加密幣；依據交易平台幣安（Binance）報價，每一枚ApeCoin的價值為18美元左右。

根據FT估算，若Otherside土地如普遍預期般售罄，將為Yuga Labs和Animoca Brands等合作夥伴帶來3.35億美元銷售額。

Yuga Labs在3月底的一輪募資中籌集4.5億美元後，估值達到40億美元。如今Yuga Labs推出Otherside遊戲世界，將測試Yuga是否能利用旗下熱門但獨有的無聊猿系列NFT角色，轉攻受眾更廣泛的NFT平台，並推動這種投機性的高價代幣成為主流。許多大型科技公司，包括臉書母公司Meta、Epic Games，正準備投資數十億美元，押注元宇宙將成為第三代網際網路（Web 3）的下一個大型運算平台。創投公司Blossom Capital創辦人布朗（Ophelia Brown）說：「在我看來，Web3遊戲是否成功，必須指望Otherside的發展情況。這可能是Web 3領域最受期待的遊戲，背後還有參與度極高的社群 （無聊猿），以及最具創新能力、最有創意團隊。