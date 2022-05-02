好萊塢巨星 推公路旅行App

好萊塢明星凱文科斯納成為公路旅行App共同創辦人。（路透）

熱愛公路旅行、歷史及說故事的好萊塢巨星、奧斯卡金像獎最佳導演 得主凱文科斯納（Kevin Costner），在得知兒女朋友的家長正在創辦一款旅遊音訊應用程式（App ）「HearHere」後，便有濃厚興趣，同意為這款標榜為「公路旅行歷史故事指南」的App，錄製沿途景點的口述歷史故事，並且成為共同創辦人。

2020年8月上架的HearHere，是第一款運用人工智慧（AI）與GPS衛星定位系統的公路旅行App，在用戶行經特定地點時，會根據用戶所在地與設定的興趣類別，自動提醒常被忽略的景點，即時播放相關的口述歷史故事。這款App上架時，也正好搭上新冠疫情 爆發後，民眾偏好開車出遊潮流。

這與凱文科斯納的興趣一拍即合。他說：「我常駕車在美國四處車旅行，看到路邊的標示牌，會想停下來看看景點的內容。這與歷史有關，我常被打動。如果沒這麼做，就只是看著汽車里程數不斷往上加。」在HearHere開發初期階段，他就同意幫App錄製旁白，最後更成為共同創辦人。

凱文科斯納說，他透過孩子偶然碰到正在打造HearHere的希爾斯（Woody Sears）時，就被HearHere的願景所吸引。HearHere迄今已收錄逾9,000則歷史故事。希爾斯說，HearHere已吸引超過40萬人次下載，訂戶遍布美國各州。該公司2月宣布，已透過種子輪籌資募得320萬美元資金，主要投資人為美國露營車業者Camping World。