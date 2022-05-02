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蘋果通訊晶片 最快年底亮相

編譯陳家齊／綜合報導
蘋果公司（Apple）即將在今年底或者明年初，推出自家研製的5G通訊數據機晶片。（路透）
蘋果公司（Apple）即將在今年底或者明年初，推出自家研製的5G通訊數據機晶片。（路透）

蘋果公司（Apple）在iPhone採用自家研發的A系列晶片、平板電腦與Mac使用M系列晶片，帶來優異表現後，如今看來即將在今年底或者明年初，推出自家研製的5G通訊數據機晶片，提高iPhone、iPad的元件自給率，並且布局虛擬實境／擴增實境（VR／AR）應用，也可能使高通（Qualcomm）失去一個超級大客戶。

華爾街日報報導，和其他研發計畫一樣，蘋果對自家數據機晶片的研製進度極度保密，沒有透露任何訊息，但蘋果追求自產數據機晶片的企圖，已經在各項動作中昭然若揭。2019年，蘋果買下英特爾的通訊晶片研發部門，接收約2,200名員工，且至今仍然在積極挖角、招募通訊晶片的工程師。

在高通大本營所在地的南加州聖地牙哥，蘋果的辦公室正在招募約140名通訊技術工程師。而在另一家通訊晶片技術大廠博通（Broadcom）總部所在地的南加州爾灣，蘋果也正在當地開出40個通訊技術職缺。

關於蘋果的數據機晶片研發時程表，目前最有力的跡象來自高通本身的評估，高通目前供應幾乎所有蘋果產品的通訊晶片，只有Apple Watch使用英特爾的通訊晶片，但高通去年11月承認，到2023年時，蘋果iPhone、iPad等產品使用高通數據機晶片的比率，可能急速下降到約20%。

也就是說，蘋果最晚在明年可能就已經讓多數旗下產品，使用自家研製的數據機晶片，預計明年秋季推出的新款iPhone（暫稱iPhone 15）系列，可能就是第一批使用蘋果自家Modem的iPhone。

數據機晶片之所以如此重要，是因為各界都把智慧手機的新一代突破性發展，寄望於VR／AR應用，而這些應用需要高速的資料傳輸，以及超低延遲的即時反應，成功的關鍵則取決於手機的數據機晶片狀態。高通估計，過去十年來，在工程師的努力下，手機的行動上網數據機晶片傳輸能力暴增了100倍，卻又能控制住電力消耗量與晶片體積，是非常驚人的成就。

然而，蘋果若是棄用目前業界多半認為最成熟的高通技術，改採自家技術的數據機晶片，也將是一場豪賭。

蘋果iPhone過去曾在分散供應商的策略考量，以及與高通打專利官司的狀況下，改使用過英特爾的通訊晶片，結果訊號漏失、遲緩、發熱等問題層出不窮，遭消費者抱怨。

晶片 蘋果 高通

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