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貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

記者邱馨儀／台北報導
美國東西碼頭貨櫃堆積如山，加上大陸復工後出口貨量可能暴衝，導致美西碼頭工人換約談判情勢更加緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）
美國東西碼頭貨櫃堆積如山，加上大陸復工後出口貨量可能暴衝，導致美西碼頭工人換約談判情勢更加緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）

中國復工效應、美國空貨櫃大量堆積，業內人士預期，將讓即將到來的「美西碼頭工人換約談判」情勢緊張加劇，加上美國零售商已經開始著手「補冬季庫存」，預期恐將引發新一波大塞港危機。

國際貨櫃物流公司Container xChange表示，下一步，美西碼頭工人換約談判窒礙，可能會加劇供應鏈失衡。根據Container xChange的分析，大量空貨櫃堆積在美國東、西海岸碼頭，但需求急迫的亞洲卻要不到貨櫃，導致東、西貨櫃供給失衡。

業內人士說，美國的貨櫃供給過剩，這恐怕讓美國出口運價下跌，但亞洲卻面臨貨櫃緊缺的情況，運費卻可能逆勢向上。問題在於，美西碼頭運作效率低下，而工人面對堆積如山的空貨櫃，其效率更日益向下，情況不樂觀。

特別的是海運業者分析，中國堅持清零，上海等大城市半封城，恐引發物流災難，積壓訂單造成4月從中國出發運往美國港口的貨櫃為今年以來新低；一旦中國重啟出貨，大量船隻湧進美國西岸港口，船舶等待時間勢必會拉長，全球塞港壓力升高，且影響比去年還嚴重。

4月上海封城，原本市場擔心貨櫃輪需求會急減，然而實際上，運量需求相對強勁，最新一周的運價僅反映淡季跌幅且每周持續收斂，根據上周五（4月29日）公布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）為4,177.3點，雖連15周走跌，然跌幅縮小為0.45%，且4月跌幅也只有3.9%。

分析最新SCFI跌幅又較前一周縮小，其中遠東到美西線連兩周平盤後，本周小漲0.36%開出；遠東到美東線前兩周逆勢上漲，本周小跌0.15%，如果以4月表現來看，美東線逆勢上漲2.25%。進一步說，美國線運價已經開漲，必須進一步留意。

美國零售商已經開始「補冬季庫存」，業者表示，疫情趨緩後大陸上海地區各大工廠已全力趕工出貨，推估5月上旬有望迎小波段出貨旺季，市場需求有可能急速出籠，過度壓抑的出口需求開始增加，因應市場變動，全球各大知名航商自5月1日開徵調漲亞洲至美國綜合費率附加費（GRI），每FEU（40呎櫃）調漲幅度約1000到 2000美元區間。

對於即將到來的美西碼頭工人換約談判，由於國際碼頭和倉庫聯盟（ILWU）的工人與太平洋海事協會（PMA）之間的年度工作契約將於6月30日到期，而這個期間又遇到美國零售商補庫存，若換約談判不順利導致罷工，這將使供應鏈始發史上最大災難。

零售商 供應鏈 封城

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