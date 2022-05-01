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三星槓台積 3奈米即將投產 力拼晶圓一哥 要搶彎道超車

編譯陳家齊／綜合外電
外媒報導，三星在對投資人釋出的最新簡報中透露，旗下3奈米製程將在未來幾周內開始投產，進度比台積電更快，力圖彎道超車，正式引爆今年台積電與三星最先進的製程競爭激戰。（美聯社）
外媒報導，三星在對投資人釋出的最新簡報中透露，旗下3奈米製程將在未來幾周內開始投產，進度比台積電更快，力圖彎道超車，正式引爆今年台積電與三星最先進的製程競爭激戰。（美聯社）

媒體披露，三星在對投資人釋出的最新簡報中透露，旗下3奈米製程將在未來幾周內開始投產，進度比台積電更快，力圖彎道超車，正式引爆今年台積電與三星最先進的製程競爭激戰。

台積電向來不對競爭對手置評。台積電先前於法說會上指出，採用鰭式場效電晶體（FinFET）架構的3奈米依原規畫在下半年量產，將是「下個大成長節點」。

業界人士分析，三星雖然宣稱3奈米邁入量產倒數計時，但從電晶體密度、效能等層面分析，三星的3奈米與應與台積電5奈米家族的4奈米，以及英特爾的Intel 4製程相當。

換言之，三星以「3奈米」為最新製程進度命名，表面上贏了面子，但在電晶體密度、效能等都還是落後台積電，「實際上還是輸了裡子」。

TechSpot等外媒報導，三星向投資人簡報表示，正全力準備讓使用環繞閘極技術（GAA）架構的3奈米製程在今年上半年進入投產階段，也就是在未來八周內啟動量產程序，意味3奈米量產倒數計時。

三星表示，相較於目前旗下7奈米鰭式場效電晶體（FinFET）架構製程，新的3奈米製程所生產的晶片，可以在0.75伏特以下的低電壓環境工作，使整體耗電量降低50%，效能提升30%，晶片體積減少45%。

分析師指出，三星的3奈米製程所能達到的電晶體密度，最終可能與英特爾的製程4或者台積電的5奈米家族當中的4奈米相當，但是頻寬與漏電控制表現會更好，帶來更優異的效能。

但目前無法得知的最大變數，是三星的3奈米製程良率能有多好。三星先前全力發展的4奈米製程就因良率太低，導致主要客戶大幅轉單台積電。業界傳出，目前三星3奈米良率僅約10%出頭，但未獲三星證實。

另一方面，三星也未透露採用其3奈米製程的客戶。相較之下，台積電總裁魏哲家先前已於法說會上透露，旗下3奈米應用有諸多客戶參與，預計首年相較5奈米與7奈米，會有更多新的產品設計定案。

業界認為，蘋果、超微、輝達、高通、英特爾、聯發科等大廠，都會是台積電3奈米量產初期的主要客戶，應用範圍涵蓋高速運算、智慧手機等領域。台積電強調，3奈米今年下半年量產之後，在PPA（效能、功耗及面積）及電晶體技術都將領先，且有良好的良率，有信心3奈米會持續贏得客戶信賴。

另外，台積電也已著手進行更先進的2奈米布局，預期2024年風險試產，目標2025年量產，看好2奈米將是業界最領先，且是支持客戶成長最適合的技術。

三星 台積電 投資

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