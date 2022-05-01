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WSJ：蘋果通訊晶片蓄勢待發 高通將失大客戶

編譯陳家齊／綜合外電
華爾街日報報導，蘋果即將在今年底或者明年初推出自家研製的5G通訊晶片（Modem），使iPhone、iPad元件的自給率更高，也可能使當前Modem供應商高通失去一個超級大客戶。 路透
華爾街日報報導，蘋果即將在今年底或者明年初推出自家研製的5G通訊晶片（Modem），使iPhone、iPad元件的自給率更高，也可能使當前Modem供應商高通失去一個超級大客戶。 路透

蘋果公司（Apple）的手機使用自家研製的A系列處理器，平板電腦與Mac使用自家研發的M系列處理晶片，都有極為優異的表現，力壓高通（Qualcomm）、英特爾、AMD等競爭對手。如今，華爾街日報報導，蘋果看來即將在今年底或者明年初推出自家研製的5G通訊晶片（Modem），使iPhone、iPad元件的自給率更高，也可能使當前Modem供應商高通失去一個超級大客戶。

和其他研發計畫一樣，蘋果對自家Modem的研製進度極度保密，沒有透露任何訊息。但是蘋果追求Modem自產化的企圖已經在各項動作中昭然若現，2019年，蘋果買下英特爾的通訊晶片研發部門，接收約2,200名員工，而且至今仍在積極挖角、招募通訊晶片的工程師。

在高通大本營所在地的南加州聖地牙哥，蘋果的辦公室正在招募大約140名通訊技術工程師。而在另一通訊晶片技術大廠博通（Broadcom）總部所在地的南加州爾灣，蘋果也正在當地開出40個通訊技術職缺。

關於蘋果的Modem研發時程表，目前最有力的跡象來自高通本身的評估，高通目前供應幾乎所有蘋果產品的Modem通訊晶片，只有Apple Watch使用英特爾的通訊晶片，但是高通去年11月承認，到2023年，蘋果iPhone、iPad等產品使用高通Modem的比例，可能急速下降到約20%。也就是說，蘋果最晚在明年可能就已經讓絕大多數的產品使用自家研製的Modem，預計明年秋季推出的iPhone 15系列，可能就是第一批使用蘋果自家Modem的iPhone。

Modem通訊晶片如此重要，是因為手機如果想要有新一代的突破性發展，目前寄予厚望的是虛擬實境／擴增實境（VR/AR）的應用，這些應用將需要高速的資料傳輸，以及超低延遲的即時反應，手機上的Modem狀況好不好，可能成為手機在VR/AR應用上能否成功的關鍵。高通就估計，過去10年來，在工程師的努力下，手機的行動上網Modem傳輸能力暴增了100倍，卻又能控制住電力消耗量與晶片體積，是非常驚人的成就。

但是，蘋果若是棄用目前業界多半認為最成熟的高通技術，改採自家技術的Modem，也將是一場豪賭。蘋果iPhone過去曾在分散供應商的策略考量，以及與高通打專利官司的狀況下，改使用過英特爾的通訊晶片，結果訊號漏失、遲緩、發熱等問題層出不窮，遭到消費者抱怨。

蘋果 晶片 高通

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