供應鏈問題未解 任天堂Switch今年銷量料將下滑10%

日經新聞報導，由於晶片短缺和供應鏈受阻問題持續未解，任天堂Switch今年銷量將下滑至約2,000萬台。 路透

日經新聞報導，由於晶片 短缺和物流受阻影響產量，儘管需求強勁，任天堂 預期Switch遊戲機2022年會計年度銷售量約為2,000萬台，比去年的2,300萬台下滑約10%，若和2020年銷量高峰的2,883萬台比，則減少30%。

日經報導，任天堂去年原定生產3,000萬台Switch主機，創紀錄新高，但由於全球晶片荒導致微控制器等零件難以取得，任天堂在去年秋季調降預期產量。

上市已邁入第六年的Switch需求依然暢旺，去年10月推出的新款主機在有些零售通路仍持續缺貨。儘管任天堂有意提高產量，但俄烏戰爭已加劇懸而未決的晶片荒和供應鏈 受阻問題。

在此同時，Switch的生產地中國正受新一波的新冠疫情衝擊。當地的供應鏈已因上海實施封鎖措施而受擾，影響零件和材料的製造及運輸。

日經報導指出，若大陸持續實施封鎖，Switch今年銷量可能跌破2,000萬台。

任天堂的家用遊戲機以往每五到六年更迭一個世代，但任天堂社長古川俊太郎表示，目前的Switch世代「仍在產品生命周期的中間」。

為彌補下滑的遊戲機銷量，任天堂計劃銷售更多軟體。據電玩雜誌法米通指出，任天堂和寶可夢的套裝版遊戲去年在日本售出1,338萬套，和前年「動物森友會」大賣時維持在相同水準。

任天堂計劃今年9月發表漆彈射擊遊戲「斯普拉遁」的最新系列，並在年底推出新的寶可夢遊戲。分析師表示，任天堂今年的遊戲陣容將是史上最強。

日經報導認為，任天堂目前面臨的另一項挑戰，將是如何與對手Sony集團一樣，擴大訂閱制線上服務以穩定獲利。