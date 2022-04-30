英特爾第2季出貨恐降溫

英特爾上季營收下滑，本季獲利與營收預估也都不如預期，暗示英特爾晶片需求可能全面減弱。（路透資料照片）

全球電腦處理器製造商龍頭英特爾（Intel）上季營收 下滑，本季獲利與營收預估也都不如預期，暗示英特爾晶片 的需求可能全面減弱，股價29日早盤應聲重挫逾6%。

英特爾表示，第1季營收比去年同期下滑7%至184億美元，獲利則年增約141%至81.1億美元，經調整後每股盈餘為0.87美元，都高於市場預期。

英特爾上季個人電腦（PC）晶片銷售下降13%至93億美元，資料中心晶片營收雖成長22%至60億美元，但都低於市場預期。英特爾表示，上季PC晶片營收下滑是因部分客戶去化庫存減少訂單，以及教育用電腦需求下降。

英特爾預估，本季不計部分項目的每股盈餘將為70美分，營收為180億美元，也都低於分析師 預測。本季毛利率則預料為51%。英特爾維持全年營收預測為760億美元不變，毛利率目標為52%，但分析師預期，英特爾面臨的挑戰包括PC銷售減緩、通膨升高、零組件短缺及中國疫情等。

彭博資訊分析師認為，英特爾PC和資料中心部門的成長展望仍將受抑制，因為在筆電領域遭遇來自蘋果的競爭壓力，在資料中心則面臨輝達和超微的夾擊，在行動晶片市場的市占率也不高。

英特爾伺服器事業表現不如預期，代工廠指出，零組件持續缺貨影響伺服器廠商拉貨，英特爾、超微都將於今年度推出伺服器新平台，也讓部分客戶目前採購觀望態度。

英特爾預計將於今年度推出下一世代平台Eagle Stream，而競爭對手AMD新一代產品Genoa也將同步登場。