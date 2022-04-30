供應鏈瓶頸 蘋果：營收有壓

蘋果執行長庫克。（路透資料照片）

蘋果 上季營收 和獲利都優於預期，iPhone、Mac、可穿戴裝置及服務等事業營收同創新高，但大中華地區營收增幅是一年多來最小，並警告供應鏈 限制可能導致本季營收減少40億~80億美元，且中國大陸的防疫封鎖措施與俄烏戰爭對供應和需求造成壓力，蘋果股價29日早盤跌1.4%。

蘋果同時宣布新的庫藏股計畫，將買回900億美元自家股票，並且提高股利至每股0.23美元。

蘋果在止於3月底的年度第2季（上季）營收年比成長8.6%至972.8億美元，為非年終購物季的單季新高，也是史上第三高，淨利年增6%至250億美元，每股盈餘為1.52美元，都高於市場預期。

上季iPhone營收年增5.5%到505.7億美元，Mac銷售增加15%至104.4億美元，凸顯iPhone 13系列新機與新款Mac電腦熱賣。

服務事業營收增長17%到198.2億美元，可穿戴裝置、家庭設備和配件部門銷售年增12%至89.8億美元，都是新高，但iPad銷售年減2.1%，成為76.5億美元。

上季北美銷售躍增19%，歐洲銷售增加4.6%，大中華區銷售增長3.5%至183.4億美元，增幅為2020年7-9月當季最低。

財務長梅斯特里說，供應鏈限制將對本季營收造成40億~80億美元的衝擊。彭博的高燦鳴指出，這個估算金額可能歷來最高；蘋果之前估計，供應鏈瓶頸會使去年4-6月當季營收短少30億~40億美元、去年7~9月當季營收減少60億美元。

蘋果執行長庫克說，蘋果仍難自外於晶片短缺、中國大陸防疫封鎖及烏克蘭戰爭的影響，他點出供應鏈限制的兩大肇因：新冠疫情造成的干擾與晶片荒，並且補充上海封城也造成影響。他說，供應鏈限制將影響蘋果多數產品線的供應，但非常難評估損失的營收比率，他也無法預測晶片荒會持續多久。

梅斯特里則說，中國大陸疫情已衝擊部分需求，退出俄國市場也衝擊本季的營收成長率。基於當前的不確定性，蘋果並未提供營收預估。兩人都表示，已看到通膨跡象，正密切觀察將如何影響未來幾個月的消費者支出。

不過，分析師仍看好蘋果的長期營運展望，雖然短期展望因零組件短缺和供應瓶頸等逆風而缺乏能見度，但用戶數持續增加，成為需求利多，且蘋果的執行力和產品藍圖將持續帶動長期成長。