蘋果涉壟斷 歐盟再提訴訟

知情人士透露，歐盟 下周將因蘋果 限制對手使用其行動支付系統，對蘋果發動新的反托辣斯訴訟，成為布魯塞爾當局對蘋果市場力量的最新挑戰。

英國金融時報（FT）報導，歐盟當局將控告蘋果App le Pay支付系統的運作方式違反歐盟法律。全球數億支蘋果iPhone使用Apple Pay支付系統。

知情人士說，歐盟競爭執委薇絲塔格率領的調查團隊，將指控蘋果不公平地阻擋支付業者PayPal和大型銀行等團體使用Apple Pay系統。歐盟是在2022年展開這項調查，若相關指控成立，蘋果面臨的罰款，最高將達該公司全球營收的10%。

這項行動顯示歐盟已藉由一系列行動，成為全球監管打壓科技巨頭的中心。蘋果、Google、臉書等科技巨擘，近年來常成為各國反托辣斯當局的目標。

目前蘋果的近場無線通訊系統（NFC）技術只開放給旗下Apple Pay使用，不允許 PayPal 等競爭對手使用這項功能，理由是這可能損害資訊安全，並侵害用戶隱私。

歐盟幾周前也已通過數位服務法和數位市場法這兩項指標性的法律，數位服務法要求數位平台更嚴格監控線上的非法內容、數位市場法旨在限制科技巨頭的市場力量。

蘋果執行長庫克本月稍早抨擊數位市場法和愈來愈強力的監管行動。他說，監管機關正以促進市場競爭為名，迫使蘋果讓iPhone上的應用程式可繞過App Store。