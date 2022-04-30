亞洲煉油廠利潤攀新高

在俄羅斯原油遭到國際制裁，中國的油品產能因防疫封城而遭到嚴重擾亂下，亞洲其他地區的煉油廠應接不暇，煉油利潤 也在本周攀抵空前新高。

路透報導，業界指標的新加坡複合煉油廠的獲利率，27日衝上每桶逾20美元。

汽油、柴油以及航空用油的裂解利潤，各都增至每桶22.28美元、47.53美元與37.38美元的空前新高，疫後解封所帶來的交通需求大增，也使這些煉製油品需求更加緊俏。

波士頓顧問集團資深分析師 關山迪表示，目前的運輸用油裂解獲利如此強勢，可能是因為綜合了需求改善，以及區域生產量緊縮的結果。

精煉油品的強勁需求，將使得亞洲油品外銷大廠獲益，像是台灣的台塑石化，以及南韓的SK Energy以及S-Oil。

關山迪指出，許多煉油廠正進行年度春季歲修，結果中國的產能低落，造成利潤居高不下，這除了可能鼓勵許多煉油廠擴大產能，也可能使一些煉油廠暫停歲修，重新投入生產。

但分析師也指出，多數煉油廠的產能都已經開到接近極限，增產空間恐怕不大，可能只剩下遭疫情 所困的中國還有剩餘產能。

中國煉油廠3月的原油用量是去年10月以來最低，而隨著上海、華東主要生產地區遭到疫情封城管制，大陸的原油用量以及煉油廠利用率，恐怕都還要續創新低。

分析師指出，在歐洲制裁俄國原油，俄國也對一些國家斷絕天然氣報復的狀況下，歐洲對外的柴油需求量將繼續擴大，向亞洲、中東與美國強力拉貨。