美歐高通膨 恐加速緊縮政策

最新數據顯示，美國3月消費者支出依然穩健，支撐經濟成長，且通膨仍未出現明顯的回落訊號，預示聯準會（Fed）加速緊縮的政策路線不會改變，下周升息 2碼已成定局。歐元區4月通膨率續創歷史新高，也加重歐洲央行（ECB）緊縮貨幣 政策的壓力。

美國商務部29日公布，3月個人消費支出（PCE）比2月大幅增加1.1%，分別遠高於市場預估的0.6%、以及2月的0.7%增幅（修正後數據）高出許多。

經過通膨調整後，3月實質PCE仍增加0.2%，轉為正數，優於預估的負0.1%，顯示雖然通膨雖然急升，但消費者的支出意願仍高，對經濟提供支撐。3月個人所得月增0.5%，也略高於市場預估。

Fed偏好的通膨指標－3月PCE平減指數 比2月大幅上升0.9%，符合預估，年比攀升6.6%，雖低於市場預估的6.7%，但高於2月的6.3%（修正後數據），凸顯通膨壓力仍重。

最受關注的3月核心PCE平減指數月比上升0.3%，與預估相符，年比則上升5.2%，略低於經濟學家預測的5.3%。

此外，Fed偏好的工資增幅評估指標－第1季企業雇用成本指數（ECI）比去年第4季上升1.4%，高於市場預估的1.1%，年比更躍增4.5%，為2000年代初以來最大增幅，顯示工資加速上升，企業提高產品及服務售價的壓力加重。

經濟學者指出，3月PCE數據顯示，第1季國內生產毛額（GDP）可能向上修正，但未必能擺脫負成長命運；而且核心PCE平減指數升幅仍高，顯示通膨壓力不僅限於能源及食品等部門，Fed在可預見的未來仍將快速升息及縮減資產負債表。另一方面，若生產力成長未能升高，工資成長又未減緩，Fed可能必須更積極緊縮貨幣政策才能壓下通膨。

在大西洋的另一端，歐元區4月消費者物價指數（CPI）年比猛升7.5%，為連續第六個月衝上歷史新高，ECB關注、不含食品與燃料等易波動項目價格的核心CPI年升率也加速攀升至3.5%，加重ECB升息的壓力。

ECB官員已愈來愈擔心通膨率持續高於2%目標值，暗示可能夏季就會結束購債措施與低利率政策。美國銀行預測，ECB可能7月開始升息，今年全年升息四次、每次1碼。