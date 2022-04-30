波克夏股東會 將聚焦於改革

波克夏公司30日召開一年一度的股東會，是新冠肺炎疫情爆發後首次非線上舉行。（美聯社）

「股神」巴菲特 的波克夏 公司30日將召開一年一度的股東會，是新冠肺炎疫情爆發後首次非線上舉行，人潮可能少於疫前水準。巴菲特也將面臨股東敦促改善環境、社會與公司治理政策（ESG）的壓力，讓投資 人預習未來這位91歲富豪卸任後的情景。

受疫情影響，今年出席波克夏股東年會的人數估計可能少於4萬人。在股東會結尾針對提案進行表決前，巴菲特和副董事長孟格（Charlie Munger）會先回答投資人提問，那才是吸引股東朝聖的重頭戲。巴菲特欽定執行長接班人艾伯（Greg Abel），以及另一位副董事長詹恩（Ajit Jain），也將列席答詢。

美國規模最大公共退休基金Calpers等投資人，最近公開要求波克夏設置獨立董座取代巴菲特，讓他專注於執行長職務，並要求攤開旗下公司促進多元化的計畫和防範氣候變遷風險的對策。

這些提案通過機率不大，因為巴菲特握有近三分之一表決權。去年針對氣候風險和多元化的類似提案支持率都低於30%。

紐約CFRA Research分析師賽芙特表示，在後巴菲特世界，更多的股東可能強烈敦促波克夏大幅改革，不同於此時眾人都十分遵從巴菲特。

波克夏公司立場是反對上述提案，宣稱旗下保險、能源等事業已採取行動回應投資人顧慮，而波克夏經營模式本就比一般企業「去中心化」，意味巴菲特沒必要指示旗下事業遵照某種一體適用的規定行事。

至於執行長與董事長職務由不同人擔任的議題，波克夏曾表示，有朝一日待巴菲特不再執掌公司時，就會延攬外部人士出任董事長，但只要巴菲特在位，就會身兼二職。