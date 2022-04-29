高盛鐵口直斷 不論日銀干預不干預 日圓還會繼續走貶

有外匯分析師認為，日圓兌美元貶至135看來是免不掉了。新華社

高盛策略師Karen Reichgott Fishman最新報告指出，日本央行 的殖利率 曲線調控政策為日圓匯價帶來沉重壓力，即使在市場上干預買入日圓，也無法產生太大效果。

她在報告中寫道：「我們發現，很難看到干預可以帶動持久的升值。美國的殖利率上揚將持續壓迫日圓更為走貶。」Fishman 說，日圓再一直貶值下去，日本財務省有很大的可能會指示日本央行進場購買日圓。

到目前為止，在周四日圓跌破130日圓兌1美元時，日本政府還仍止於口頭警告。當天日本央行重申其超級寬鬆的貨幣政策。

日本財務省一位官員表示，日圓最近波動應予嚴重關切，且應視必要採取適當行動。這番談話對日圓走勢起不了作用。

其他分析師也同意高盛的看法，認為日圓注定繼續走貶。

加拿大帝國銀行外匯策略主管 Bipan Rai 發布報告說：「美元∕日圓向上目前仍不見阻力，135看來是免不掉了。」他說：「當然，他們可能干預，但這是在浪費時間和資源。」

東京時間下午，日圓兌美元貶值0.3%報130.45，周四一度跌到131.25，為2002年4月以來最低。

上一次日本進場干預阻貶日圓是在1998年亞洲金融風暴期間，當時日圓在146日圓兌1美元。2002年，日圓曾貶到135，但日本財務省並未干預，傾向讓日圓保持偏弱，當年外匯主管正是現任日銀總裁黑田東彥。

進場買進日圓所費的代價不貲，且會吃掉日本的外匯存底。日本外匯存底的功用通常是要預備做重大金融風暴或意想不到狀況的不時之需，不是拿來當做推升匯價用的。