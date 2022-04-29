我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

棕櫚油出口 印尼擴大限制

編譯陳家齊／綜合報導
印尼擴大棕櫚油的出口禁令，粗製油也禁止出口。（路透）
印尼擴大棕櫚油的出口禁令，粗製油也禁止出口。（路透）

印尼擴大棕櫚油的出口禁令，把粗製油也列入禁止出口之列，再度推升全球糧食通膨壓力，另據路透訪調，去年供應鏈受損所造成的通膨效應，將在今年稍後陸續呈現，可能繼續推升通膨，從而衝擊全球經濟成長。

為穩定國內食品物價，印尼今年稍早對棕櫚油出口祭出限制。棕櫚油是全球食品加工業最廣泛運用的食用油，印尼的棕櫚油不僅出口量全球最大，也影響各類食品價格。

印尼政府本周稍早宣布的棕櫚油出口禁令一度被解讀為全面禁止出口所有棕櫚油，引發市場恐慌，但隨後又澄清禁出口油品僅限部分精煉油，結果27日時，印尼經濟部宣布出口禁令擴大到粗棕櫚油、精煉棕櫚油甚至是用過的食用油，28日開始禁運，凸顯全球糧食保護主義浪潮日漸升高。

印尼限油出口是全球供應鏈受損的冰山一角。路透訪調的經濟學家認為，高通膨在今年遠還沒到結束的時候，因為在俄烏戰爭以及疫情衝擊中國大陸部分地區經濟生產活動下，受損的供應鏈難以修復，而供應鏈受損的影響往往會滯後發酵，去年開始的供應鏈混亂效應，將在今年稍後陸續呈現。

經濟學家指出，衡量供應鏈扭曲狀況的全球供應鏈壓力指數（GSCPI）是在去年第4季升到最高點，但是以消費者物價指數（CPI）衡量的通膨數據，在多國今年來仍屢創新高，美國在3月更是創下逾8%的通膨年升率，顯示供應鏈擾亂形成的通膨壓力會延續出現。

供應鏈 印尼 指數

上一則

歐企低頭 擬用盧布購買俄氣

下一則

消費品巨擘聯合利華：還會再漲價

延伸閱讀

印尼28日起禁棕櫚油出口 衝擊全球植物油市場

印尼28日起禁棕櫚油出口 衝擊全球植物油市場
漲價壓力減弱？印尼傳將只禁止出口精製棕櫚油

漲價壓力減弱？印尼傳將只禁止出口精製棕櫚油
棕櫚油價格跳漲近5% 全球最大生產國印尼擬禁止出口

棕櫚油價格跳漲近5% 全球最大生產國印尼擬禁止出口
印尼禁棕櫚油出口 將推升價格

印尼禁棕櫚油出口 將推升價格

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。美聯社

道指崩逾980點 連續第4周走跌

2022-04-22 16:39

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝