棕櫚油出口 印尼擴大限制

印尼擴大棕櫚油的出口禁令，粗製油也禁止出口。（路透）

印尼 擴大棕櫚油的出口禁令，把粗製油也列入禁止出口之列，再度推升全球糧食通膨壓力，另據路透訪調，去年供應鏈 受損所造成的通膨效應，將在今年稍後陸續呈現，可能繼續推升通膨，從而衝擊全球經濟成長。

為穩定國內食品物價，印尼今年稍早對棕櫚油出口祭出限制。棕櫚油是全球食品加工業最廣泛運用的食用油，印尼的棕櫚油不僅出口量全球最大，也影響各類食品價格。

印尼政府本周稍早宣布的棕櫚油出口禁令一度被解讀為全面禁止出口所有棕櫚油，引發市場恐慌，但隨後又澄清禁出口油品僅限部分精煉油，結果27日時，印尼經濟部宣布出口禁令擴大到粗棕櫚油、精煉棕櫚油甚至是用過的食用油，28日開始禁運，凸顯全球糧食保護主義浪潮日漸升高。

印尼限油出口是全球供應鏈受損的冰山一角。路透訪調的經濟學家認為，高通膨在今年遠還沒到結束的時候，因為在俄烏戰爭以及疫情衝擊中國大陸部分地區經濟生產活動下，受損的供應鏈難以修復，而供應鏈受損的影響往往會滯後發酵，去年開始的供應鏈混亂效應，將在今年稍後陸續呈現。

經濟學家指出，衡量供應鏈扭曲狀況的全球供應鏈壓力指數 （GSCPI）是在去年第4季升到最高點，但是以消費者物價指數（CPI）衡量的通膨數據，在多國今年來仍屢創新高，美國在3月更是創下逾8%的通膨年升率，顯示供應鏈擾亂形成的通膨壓力會延續出現。