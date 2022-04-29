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高通：高階手機需求未放緩

編譯季晶晶／綜合報導
高通執行長艾蒙看好5G晶片需求和高階Android手機將導入更多晶片，持續催動營運，並預告高階智慧手機需求並未放緩。（路透）
高通執行長艾蒙看好5G晶片需求和高階Android手機將導入更多晶片，持續催動營運，並預告高階智慧手機需求並未放緩。（路透）

全球IC設計龍頭高通上季財報刷寫新猷，本季財測優於分析師預期，執行長艾蒙看好5G晶片需求和高階Android手機將導入更多晶片，持續催動營運，並預告高階智慧手機需求並未放緩，「幾乎所有事業需求仍高於供給」。

高通28日早盤股價應聲大漲逾3%。法人看好，高通展望佳，尤其在市場普遍看淡智慧手機市況之際，艾蒙認為高階智慧手機需求並未放緩，台積電、鴻海、日月光投控、聯發科等相關供應鏈吞定心丸。

高通是全球IC設計龍頭，在手機、物聯網、通訊、車用等相關領域都有著墨，並與台積電、日月光等台灣半導體重量級業者密切合作，由台積電生產晶片，交由日月光封測，高通展望出色，意味台積電、日月光等協力廠訂單將源源不絕。

高通在全球高階智慧手機晶片也有重要地位，艾蒙預告高階智慧手機需求未放緩，意味組裝廠鴻海、手機晶片廠聯發科等高階智慧手機相關業者後市同步看俏。

高通27日表示，3月底止的年度第2季（上季）淨利年成長66%至29.3億美元，經調整後每股盈餘3.21美元，整體營收年增約41%至創紀錄的111.6億美元，都優於預期。這顯示儘管大陸封城、俄烏戰爭及通膨上揚等因素侵蝕消費者的購買力，高通多能緩和相關衝擊。

一些分析師擔心晶片庫存增加、晶片荒將告終，但艾蒙駁斥這些憂慮，表示市場需求依然強勁，也反映在該公司財測，「我們幾乎所有事業的需求仍高於供給」。他認為，三星的高階手機將持續偏好採用高通的驍龍晶片，而非自製晶片。

高通表示，上季與本季銷售的重大動能，來自核心的手機事業，上季手機晶片銷售年比成長56%至63.4億美元，高於市場預期；包含手機晶片的整體QCT部門上季營收也達95.5億美元，同樣優於預期。

彭博分析師指出，力道強大的5G手機換機潮，帶動高階Android手機的晶片銷售增加，並提高高通晶片平均售價與毛利率，本季財測更顯示該公司認為，5G晶片需求和高階Android手機納入更多晶片，仍將帶來營運順風。

手機 晶片 高通

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