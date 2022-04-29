三星Q1財報 獲利大增五成

三星電子上季營業利益成長逾50%。（路透）

拜記憶體晶片 和高階智慧手機 需求強勁所賜，南韓三星 電子上季獲利成長逾50%，營收創新高，並預期下半年的伺服器晶片需求將維持穩健，有望為國內相關供應鏈挹注一劑強心針，包括鴻海、廣達、緯穎、英業達、雙鴻、超眾等台灣相關供應鏈都可望受惠。

但三星也說，下半年零組件短缺的問題也可能持續存在，眼前還面臨通膨和地緣政治不確定性等風險。

三星28日公布完整季報指出，第1季營業利益比去年同期成長50.5%至14.1兆韓元（111億美元），為2018年來同期最高。上季淨利躍增58.5%至1.13兆韓元，營收成長18.9%到歷來新高的77.7兆韓元。

在伺服器晶片銷售的帶動下，三星上季晶片事業營業利益年增151.5%至8.45兆韓元，並預期伺服器客戶本季對晶片的需求維持相對強勁，「全球企業與雲端服務供應商正提高基礎建設投資，轉向人工智慧和機器學習等新的成長領域」。三星預估，本季DRAM晶片位元成長率將為二位數中間，NAND晶片市場的位元成長率則是高個位數。

法人指出，美國雲端服務供應商四大咖亞馬遜、微軟、Google與Meta等，都對今年樂觀看待，廣達是雲端伺服器主力供應商，需求同步看增。

廣達近期大舉加碼美國伺服器產能，同時也計劃擴大台灣、泰國、歐洲等地的伺服器產能。

三星也預期，手機事業未來幾個月將維持穩健，特別是折疊手機，其市場擴張速度將是去年兩倍。法人認為，高階智慧手機將是引領手機市場能否復甦的關鍵，三星的消費者對高階機種的買氣顯然比中低階機種好。三星也表示，上季晶圓代工事業營收為歷來同期新高，三星已設定積極目標，要在上半年開始生產3奈米晶片。