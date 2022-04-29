消費品巨擘聯合利華：還會再漲價

日用消費品巨擘聯合利華（Unilever）上季營收 優於預期，因該公司大幅漲價以抵銷升高的供應鏈 和能源成本。聯合利華並示警，下半年成本上漲壓力將加劇，因此未來還會進一步漲價。

聯合利華上季價格平均調漲8.3％，拉丁美洲和北美市場漲幅最大，售價分別上漲16.4%及8.5%。拜漲價所賜，第1季不計收購及匯價波動的營收成長7.3％，優於市場預測的成長4.4%。上季商品銷量下滑1％，反映暫時還沒有太多消費者轉向較便宜品牌。

聯合利華調高下半年成本的預測，估達27億歐元（28億美元），原因是俄烏戰爭及相關原物料價格上漲。

全球消費品製造商相繼漲價，以反映不斷飆升的能源、大宗商品、勞力和運輸成本，與此同時，俄烏戰爭更加劇通膨壓力。

聯合利華預測，全年營收成長率將落在4.5至6.5％目標區間的上端，但營業利益率將落在16-17％目標區間的下緣。

與對手寶鹼（P&G）相比，聯合利華因旗下商品涵蓋食品，受黃豆油、穀物等食品價格飆漲的影響更大。此外，聯合利華更倚賴通膨壓力最強的新興市場，因此比雀巢（Nestle）更擔心漲價衝擊買氣。

日本的零售業 者也正面臨俄烏戰爭、供應鏈受擾和原物料成本上揚，不僅如此，他們還受日圓疲軟的衝擊。由於進口價格走高，迫使日本零售業者面臨漲價壓力。