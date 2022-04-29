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「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

臉書活躍用戶 人數重返成長

編譯黃淑玲／綜合報導

臉書母公司Meta Platforms上季營收成長雖是十年來最慢，本季營收甚至可能首度下滑，但因為臉書上季活躍用戶數重返成長，沒有市場擔心的那麼差，激勵Meta股價28日早盤狂漲逾12%。

Meta第1季營收比去年同期6.6%至279.1億美元，增幅為十年來最小，低於市場預期；上季淨利年減約21%，每股盈餘為2.72美元，優於分析師預估。

Meta預期，本季營收將介於280億-300億美元，低於分析師預估，且若實際數字落在預測區間的下限，將是Meta營收歷來首度年比下滑。

然而，Meta旗艦平台臉書的上季每日活躍用戶數增至19.6億人，為去年第4季首見活躍用戶數減少後，恢復成長，且高於分析師預期，顯示上季表現沒有投資人擔心的那麼糟，Meta股價28日早盤大漲12.7%。

Meta面臨的挑戰還是很多。Meta執行長祖克柏已表示，中國字節跳動的TikTok平台對年輕用戶的吸引力高，帶來激烈競爭。另外，蘋果iPhone改變資料蒐集規則，限制了Meta鎖定目標用戶的廣告能力。如今廣告客戶又會再因供應鏈、通膨和俄烏戰爭持續等問題，減少廣告支出。

至於Meta所看重的「元宇宙」臉書實境實驗室（FRL）部門，上季營收為6.95億美元，略高於市場預期，但虧損29.6億美元。

營收 臉書 分析師

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