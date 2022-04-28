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美元指數和美元兌日圓均觸及20年來最高 日本堅持寬鬆

編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓升逾130日圓的關鍵價位，日本央行誓言將每天無限量購買公債以捍衛殖利率目標，強化將利率保持在超低水準的承諾。路透
美元兌日圓升逾130日圓的關鍵價位，日本央行誓言將每天無限量購買公債以捍衛殖利率目標，強化將利率保持在超低水準的承諾。路透

美元指數和美元兌日圓周四觸及20年最高，日本央行加倍承諾保持寬鬆政策後，日圓跌至2002年以來最低。歐元觸及五年最低，受到市場於對歐元區經濟成長疑慮的拖累。

美元兌日圓升逾130日圓的關鍵價位，日本央行誓言將每天無限量購買公債以捍衛殖利率目標，強化將利率保持在超低水準的承諾。

美元指數尾盤報103.62，盤中最高上漲0.6%，達到103.93。

三菱日聯金融外匯分析師Lee Hardman說：「日本央行給繼續拋售日圓‘開了綠燈。」原本有一些市場猜測，鑒於整個外匯市場的壓力越來越大，日本央行可能會讓步。

日本財務省一位官員周四表示，最近的匯率走勢「令人極為憂心 」，日本將在匯市採取適當的行動。

日圓兌美元尾盤報130.90日圓，盤中一度觸及131.25的2002年4月以來最低。

加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai表示：「美元/日圓的這種走勢主要是由於美國和日本長債之間的利差擴大。」

市場預告聯準會（Fed）將在下周三結束為期兩天的會議時升息50個基點，且可能會在之後的會議上大幅升息，聯邦基金利率期貨交易員預計到年底指標利率將從目前的0.33%升至2.73%。

歐元兌美元跌破1.05美元的心理關口，投資者仍對俄羅斯因未滿足盧布結算要求而切斷對歐洲部分地區的天然氣供應感到緊張。

歐盟執委會周四警告俄羅斯天然氣買家，如果轉為以盧布結算，可能會違反制裁。目前，各成員國應對莫斯科付款要求的做法混亂不堪，官員們正尋求歐盟澄清其立場。

歐元兌美元尾盤報1.0505美元，稍早觸及1.0470美元的2017年1月以來最低。

英鎊兌強勢美元也走低，一度創下1.2412美元的21個月新低。

日本 殖利率 央行

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