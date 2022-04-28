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印度：各大晶片廠擬設廠 台積電還不會那麼快來

編譯黃淑玲／綜合外電
印度政府希望吸引更多外資興建晶片廠。 路透
印度政府希望吸引更多外資興建晶片廠。 路透

印度電子與資訊科技部部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）28日說，許多全球大型晶片製造商現在都在評估到印度開設新廠，「台積電可能需要費時久一點，其他大廠很認真在規劃。」

彭博資訊報導，台灣的台積電和南韓三星電子，每年都投資數百億美元於擴充產能，現在印度政府與一些半導體業界巨人洽談，希望吸引他們到印度設廠。半導體業生產基地擴展的動力，來自現在許多國家都正力拚晶片在地製造，確保供應鏈。

衛士納在彭博電視的訪談中說：「印度直接就在他們的全球布局裡。不管是英特爾還是格芯。」不過他提到，台積電的話，還需要多一點時間；其他大廠則是已經非常認真看待印度設廠計畫。

印度莫迪政府去年宣布了100億美元的獎勵計畫，最多可資助投資案成本的50%，以期吸引顯示器製造商或晶圓廠前去印度設立基地。印度現在已經是全球第二大的智慧手機製造國。

莫迪正全力推動印度成為晶片製造中心，29日起在南部科技產業重鎮班加羅爾（Bangalore）將舉行三天活動，向全球晶片商宣傳推廣。衛士納強調，印度的民主政體和人才庫，是競爭外資時勝出的本錢。

印度 晶片 台積電

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