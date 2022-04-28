我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

日圓貶破130大關、觸及20年新低 日銀展現鴿派決心

編譯葉亭均／綜合外電
日銀堅守鴿派立場，日圓聞訊重貶1%。路透
日銀堅守鴿派立場，日圓聞訊重貶1%。路透

日圓兌美元匯率28日盤中重貶逾1%，貶破130日圓關卡，因日銀（央行）28日持續維持鴿派立場，並且承諾繼續無限量購買10年期公債，以壓低殖利率，捍衛其未公開宣布的0.25%殖利率上限，顯示央行決心聚焦支持脆弱的經濟。

日圓兌美元28日貶值逾1.43%至130.27日圓，寫下日圓匯率20年來低點。日銀表示，將在每個交易日執行以固定利率購買債券，強化要守住10年期公債殖利率目標的決心。這凸顯在聯準會等世界各大央行紛紛升息或即將升息、撤回貨幣寬鬆措施之際，日本央行堅守刺激措施路線，這也是拖累日圓今年來走勢的原因。

一如市場預期，日銀宣布維持其殖利率曲線控制政策以及資產收購規模不變，同時將短期利率目標維持在負0.1%不變，承諾引導10年期公債殖利率在0%左右。

日圓匯率今年來已重貶超過12%。

展望物價，日銀同日將4月起算的新年度通膨率預估調高至1.9%，高於三個月前預估的1.1%，並且接近自身設定的2%目標，反映能源價格上漲的影響，但預測通膨率明年度又下滑至1.1%，到2025年3月底止的通膨率預估值仍低於2%的目標。

殖利率 央行 匯率

上一則

馬斯克想任意推文 法官駁回：特斯拉相關須經律師審查

下一則

遵照普亭條件？FT：歐盟部分能源公司準備以盧布買天然氣

延伸閱讀

美債賣壓沈重 殖利率高點難以預估

美債賣壓沈重 殖利率高點難以預估
外資押日銀調整寬鬆貨幣政策

外資押日銀調整寬鬆貨幣政策
外資押日銀終會調整超寬鬆貨幣政策 日本國內不這麼想

外資押日銀終會調整超寬鬆貨幣政策 日本國內不這麼想
Fed鷹影再現 風險資產壓力大

Fed鷹影再現 風險資產壓力大

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
台積電在亞利桑納州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

2022-04-21 08:59
美國2000年代房市泡沫化後，住宅興建便一蹶不振，導致房屋長期供不應求。如今聯準會（Fed）準備藉連環升息打擊通膨，可能加劇美國房市這個大問題。圖/路透

克魯曼：Fed連環升息治通膨 恐加劇美國房市沉痾

2022-04-20 07:20
台積電創辦人張忠謀。圖／聯合報系資料照片

張忠謀：美缺晶片製造人才 本土增產又貴又浪費會白忙

2022-04-20 20:11
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳