日圓貶破130大關、觸及20年新低 日銀展現鴿派決心

日銀堅守鴿派立場，日圓聞訊重貶1%。路透

日圓兌美元匯率 28日盤中重貶逾1%，貶破130日圓關卡，因日銀（央行 ）28日持續維持鴿派立場，並且承諾繼續無限量購買10年期公債，以壓低殖利率 ，捍衛其未公開宣布的0.25%殖利率上限，顯示央行決心聚焦支持脆弱的經濟。

日圓兌美元28日貶值逾1.43%至130.27日圓，寫下日圓匯率20年來低點。日銀表示，將在每個交易日執行以固定利率購買債券，強化要守住10年期公債殖利率目標的決心。這凸顯在聯準會等世界各大央行紛紛升息或即將升息、撤回貨幣寬鬆措施之際，日本央行堅守刺激措施路線，這也是拖累日圓今年來走勢的原因。

一如市場預期，日銀宣布維持其殖利率曲線控制政策以及資產收購規模不變，同時將短期利率目標維持在負0.1%不變，承諾引導10年期公債殖利率在0%左右。

日圓匯率今年來已重貶超過12%。

展望物價，日銀同日將4月起算的新年度通膨率預估調高至1.9%，高於三個月前預估的1.1%，並且接近自身設定的2%目標，反映能源價格上漲的影響，但預測通膨率明年度又下滑至1.1%，到2025年3月底止的通膨率預估值仍低於2%的目標。