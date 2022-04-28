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Netflix攜手日本夥伴推動畫片

編譯洪啟原／綜合報導

影片串流業者Netflix 26日宣布與日本動畫製作公司Studio Colorido敲定一項交易案，將攜手合作多部動畫電影，顯示這個串流巨頭正加緊腳步推出動畫產品，並期盼亞洲業務進一步成長。

Netflix正與Studio Colorido攜手製作三部劇情片，其中一部是預計9月上映的《漂流家園》（Drifting Home）電影版，Netflix此時加碼投資發展原創動畫。該電影也將在日本各大戲院同步上映。

對Netflix而言，動畫作品不論在日本或全球市場，都頗具有十足的吸引力，例如有近九成日本用戶會觀賞動畫片，也有近半數全球用戶在去年曾觀賞動畫，Netflix的競爭對手亞馬遜和迪士尼也正加快腳步推出這類內容。

Netflix日本內容部副總裁板本嘉太接受路透專訪時說：「為了在全球取得成功，我們必須先拿下日本在地市場。」

亞太地區是Netflix上季財報的唯一亮點，Netflix上季訂閱戶數為十年來首度流失。Netflix表示，在亞太地區看見良好的成長，包括日本也是，後者2020年9月有500萬Netflix用戶。

Studio Colorido總裁山本耕史接受路透專訪時說，Netflix提供了更廣大的觀眾族群，人數更勝動畫產業過去鎖定的死忠粉絲。目前在Netflix獨家上映的《想哭的我戴上了貓的面具》即由該公司出品。

Netflix 日本 電影

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